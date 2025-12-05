Nubia S2 v základní třídě nenajde konkurenta

Nubia S2 | Zdroj: Nubia
Společnost Nubia na poslední tiskové konferenci nepředstavila pouze dvě skládací novinky s názvem Fold a Flip 3. Menšího oživení se dočkala také nabídka telefonů se základní výbavou. Mobilní přírůstek nese označení S2 a přestože čínský producent nevěnoval moc pozornosti stránce designu, tak uvnitř zařízení určitě nenajdete jen ty nejnutnější prvky.
Daleko od ostatních
Výrobce sice zařadil tento model na chvost portfolia, ale o tom moc nevypovídá 6,7palcový TFT panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí nebo 16MPx selfie kamerka. Hardwarová stránka vychází z osmijádrového procesoru T8100 od Unisoc, 6GB operační paměti RAM a 128GB interního úložiště. Samozřejmě nechybí ani slot pro paměťovou microSD kartu do výše 1 TB.
Bateriový článek má kapacitu 5 100 mAh, přičemž ještě podporuje technologii rychlého 27W nabíjení. Dále zadní strana nese dva objektivy fotoaparátu (50 + 5 MPx). Samotná konstrukce posbírala v podstatě všechny klíčové certifikace odolnosti (IP69, MIL-STD-810H). Ve zbytku výpisu rozhodně vyniká i podpora 5G sítí, technologie NFC, podpora eSIM či čtečka otisků prstů.
Nakonec prodejní ceny nejsou zatím upřesněny, ale prodejci budou nabízet celkem tři barevné varianty (bílá, černá, fialová).
Zdroje: nubia.com, gizmochina.com
