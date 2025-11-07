Zprávy pro Android rozšiřují připnutí konverzací [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz2
Aktualizováno 7. 11.
Jedno drobné rozšíření přichází do aplikace Zprávy. Konkrétně jsme se dočkali navýšení limitu pro připnuté zprávy. Nově lze takto přichytit až 20 zpráv v horní části aplikace. Současně došlo rozšíření na skupinové chaty. I ty jde připnout.
Aktualizováno 26. 7.
Původní funkce připnutí jedné konverzace v aplikaci Zprávy pro Android se datuje do roku 2021. Po dvou letech Google tuto funkci rozšiřuje. Nově se zavádí možnost připnutí až pěti zpráv. Aktualizaci aplikace nevyhlížejte, společnosti ji postupně aktivuje u uživatelé skrze své servery.
Původní článek 18. 6. 2021
Poslední novinkou v rámci aplikace Zprávy je podpora šifrování při používání funkce Chatu, tedy technologie RCS, která je již v česku dostupná. Nyní se začíná objevovat jedna funkce navíc, která přináší trochu pořádku do chaosu přišlých zpráv.
Připnutí
U aplikace Zprávy ve verzi 8.3.026 se začíná objevovat funkce, která dovoluje připnutí konverzace do horní části seznamu. Konkrétně si tak můžete připnout až tři. Postup je velmi jednoduchý. Stačí prstem podržet na konkrétní konverzaci, přičemž se v horní části objeví funkční tlačítka.
Na začátek přibyl špendlík, pomocí kterého lze konverzaci připnout. Jedná se o drobnou novinku, ale v záplavě zpráv se může hodit.
Pokud máte zmíněnou verzi aplikace a stále nevidíte tuto funkci, zkuste vymazat mezipaměť, ukončit aplikaci a nastartovat ji znovu. Nemusí to pomoci, ale dle ohlasů se připnutí objeví po těchto krocích. Je ale docela možné, že máte verzi 8.3.025, která byla vydána v tomto týdnu a budete si muset počkat na další aktualizaci.
Komentáře
Jan Fojt20. 6. 2021, 8:00
Tak nevím, nejnovější beta verzi mám, mezipamět jsem vyčistil, ale funkci připnutí stejně není k dispozici
Libor Foltýnek19. 6. 2021, 7:30
„Google tentokrát neodstranil jakékoliv, které bylo v daném seznamu.“ – buď potřebuju ještě jedno kafe nebo se vloudila chybička…?