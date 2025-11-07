Zprávy pro Android rozšiřují připnutí konverzací aktualizováno

Zprávy pro Android rozšiřují připnutí konverzací [aktualizováno]
2025-11-07T17:48:33+01:00
• 7. 11. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 7. 11.

Jedno drobné rozšíření přichází do aplikace Zprávy. Konkrétně jsme se dočkali navýšení limitu pro připnuté zprávy. Nově lze takto přichytit až 20 zpráv v horní části aplikace. Současně došlo rozšíření na skupinové chaty. I ty jde připnout.

Screenshot 20251107 164332 1080x2410x Screenshot 20251107 164336 1080x2410x Screenshot 20251107 164404 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 26. 7.

Původní funkce připnutí jedné konverzace v aplikaci Zprávy pro Android se datuje do roku 2021. Po dvou letech Google tuto funkci rozšiřuje. Nově se zavádí možnost připnutí až pěti zpráv. Aktualizaci aplikace nevyhlížejte, společnosti ji postupně aktivuje u uživatelé skrze své servery.

Google Messages pin 5 conversations 1080x525x

Zdroj: 9to5google (se souhlasem)

Původní článek 18. 6. 2021

Poslední novinkou v rámci aplikace Zprávy je podpora šifrování při používání funkce Chatu, tedy technologie RCS, která je již v česku dostupná. Nyní se začíná objevovat jedna funkce navíc, která přináší trochu pořádku do chaosu přišlých zpráv.

Připnutí

U aplikace Zprávy ve verzi 8.3.026 se začíná objevovat funkce, která dovoluje připnutí konverzace do horní části seznamu. Konkrétně si tak můžete připnout až tři. Postup je velmi jednoduchý. Stačí prstem podržet na konkrétní konverzaci, přičemž se v horní části objeví funkční tlačítka.

Google Messages Conversation Pin Button 1200x495x

Zdroj: XDA Developers

Na začátek přibyl špendlík, pomocí kterého lze konverzaci připnout. Jedná se o drobnou novinku, ale v záplavě zpráv se může hodit.

Pokud máte zmíněnou verzi aplikace a stále nevidíte tuto funkci, zkuste vymazat mezipaměť, ukončit aplikaci a nastartovat ji znovu. Nemusí to pomoci, ale dle ohlasů se připnutí objeví po těchto krocích. Je ale docela možné, že máte verzi 8.3.025, která byla vydána v tomto týdnu a budete si muset počkat na další aktualizaci.

Recenze Apple Watch Series 11 a Google Pixel Watch 4: Vyplatí se upgrade?

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Jan Fojt

20. 6. 2021, 8:00

Tak nevím, nejnovější beta verzi mám, mezipamět jsem vyčistil, ale funkci připnutí stejně není k dispozici

Libor Foltýnek

19. 6. 2021, 7:30

„Google tentokrát neodstranil jakékoliv, které bylo v daném seznamu.“ – buď potřebuju ještě jedno kafe nebo se vloudila chybička…?

