Poslední rozloučení s Google Duo s protahuje [aktualizováno]
2025-11-03T11:25:16+01:00
• 3. 11. 2025#Android #Aplikace

Aktualizováno 3. 11.

Už v září měla aplikace a služba Duo definitivně zaniknout, ale nakonec se Google rozhodl o prodloužení podpory. Konkrétně je nyní stanoven měsíc leden v roce 2026, kdy dojde ke kompletnímu nahrazení Duo službou Meet. Ostatně původní aplikace Duo má již nyní označení Meet, takže na mobilu máte v podstatě dvě aplikace se stejným názvem. Starší má barevnou ikonu, novější má pak zelenou.

Původní článek 28. 5.

Google má poněkud turbulentní dobu komunikačních platforem za sebou, snad. Dříve jsme zde měli dokonce i několik služeb, které si navzájem konkurovaly. Až nyní se Google soustředil v podstatě jen na Chat a Meet, přičemž první slouží jako textová služba, druhá pak pro video hovory, i konferenční. Přechod byl trochu zvláštní, jelikož na mobilu jste měli v jednu chvíli dvě verze Meet. Jedna byla pozůstatkem Google Duo. Dokonce i dnes můžete mít obě aplikace na zařízení, ale jen nová verze Meet je podporovaná. Zde i tak dojde k ještě jedné změně.

Google Meet přináší nové funkce pro videohovory

Meet bez Duo

V tomto případě nejde jen o nějaké názvy nebo verze aplikací. Za vším také stojí protokoly pro komunikaci. I nová varianta Meet používá protokol pro volání z Duo. Jde spíše o nutnost kvůli zpětné kompatibilitě. Pokud všichni účastnici mají nejnovější verzi Meet, používají novější protokol. Pokud někdo má ale starší aplikaci, hovory běží přes Duo protokol.

Zjevně počet uživatelů starší verze klesl natolik, že již není potřeba podporovat Duo. Aplikace Meet tak informuje, že právě Duo protokol pro volání bude odebrán v září. Bohužel to má dopad i na uživatele, jelikož s odebráním podpory dojde k odstranění historie volání a videozpráv. Proto aplikace vybízí ke stažení takových informací, jinak o ně následně přijdete.

Screenshot 20250528 061205 960x874x

Je zde ještě jeden dopad. S novým protokolem už nejsou dostupné funkce jako rodinný režim, zrcadlení, Knock Knoc funkce a posílání emoji před začátkem hovoru. Na druhou stranu se nově nabízí poměrně dost funkci, jako titulky, sdílení obrazovky a podobně.

