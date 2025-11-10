Čím zaujme Honor 400 Lite?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Honor 400 Lite je mobil střední třídy, který přináší na trh několik zajímavostí, které ani konkurence kolikrát nemá. Pojďme si dnes představit pár za nás nejzajímavějších funkcí, kterými se snaží zaujmout a odlišit od běžných mobilů v této cenové hladině kolem šesti tisíc korun.
Tlačítko pro fotoaparát
Dedikované tlačítko na fotoaparát byste u mobilů dnes hledali jako po šafránu. Honor u tohoto mobilu ho dokonce pojmenoval jako AI tlačítko fotoaparátu. Výrobce se značně inspiroval u jablečného konkurenta, a tlačítko je tak mírně podlouhlé a na dolním pravém boku.
Jedním stisknutím spustíte fotoaparát, při podržení začnete naopak nahrávat video a nebo lze aktivovat Google Lens. Čím se pak značně odlišuje od běžných zkratek pro spuštění fotoaparátu je možnost lehkým tahem přes tlačítko přibližovat a oddalovat scénu. To se může třeba při natáčení určitě hodit. Tohle tlačítko fotoaparátu se pak může hodit také třeba pokud máte teď v zimě rukavice, jelikož je příjemně velké a v běžných rukavicích displej u telefonů na dotek nereaguje.
LED dioda pro přední selfie snímač
Tohle je určitě netradiční věc, kterou u mobilů vídáme opravdu celkem málo často. Dedikovaná LED dioda nebo blesk vedle předního fotoaparátu. Ten je tady navíc ukrytý v pilulkovém průstřelu displeje.
Kvalitní displej jako z top modelu
Zobrazovací panel tu je až nečekaně dobrý. Už při prvním pohledu vidíme, že rámečky jsou kolem něj příjemně tenké a navíc symetrické, to se mi moc líbí. Co ale potěší ještě více je maximální jas. Ten se vyšplhal na 3500 nitů pro špičku v HDR obsahu. Z dalších jeho specifikací vyzdvihneme obnovovací frekvenci 120 Hz, úhlopříčku 6,7 palce a jemnost 394 PPI.
Pro ochranu očí i u tohoto modelu Honor integroval 3840Hz vysokofrekvenční PWM nebo snížené modré světlo obrazovky. Přímo v obrazovce je ukrytá čtečka otisků prstů.
6 let softwarové podpory
Na telefon s cenovkou kolem šesti tisíc korun tu máme velice solidní a dlouho softwarovou podporu. Telefon běží na Androidu 15 s nadstavbou MagicOS 9.0 a funkcemi Honor AI. Do konce roku pak očekáváme vydání Androidu 16. Bezpečnostní aktualizace na Honor 400 Lite chodí každý kvartál. A ty budou celkově chodit až do roku 2031, výrobce slibuje tedy 6 let aktualizací.
Ohledně velkých aktualizací se máme dočkat čtyřleté podpory a to znamená, že dostaneme update až do Androidu 19. To je na mobil v této kategorii stále velmi slušné.
Systém pak už dnes obsahuje užitečné AI funkce jako je AI guma pro odstranění nežádoucích objektů z fotek, AI rozšíření obrazu pro změnu kompozice nebo AI překladač. Samozřejmě tu máme také Magický portál.
Honor 400 Lite se začínal prodávat s cenovkou přesahující sedm tisíc korun. Nyní ho lze v akcích sehnat i za cenu 5,5 tisíce korun. To je určitě mnohem atraktivnější cenovka, ostatně i v naší recenzi jsme zmiňovali, že za nynější cenu bychom ho už mohli s klidem doporučit. Pokud vybíráte mobil v této cenové hladině, určitě tak Honor 400 Lite přidejte do vašeho hledáčku.
