Redmi Note 13 Pro+ 5G – telefon pro masy [recenze]

Redmi Note 13 Pro+ 5G; zdroj: Dotekománie

Letos Xiaomi navazuje na svoji úspěšnou sérii Redmi Note rovnou pěti modely. My se dnes podíváme na ten nejvybavenější a to Redmi Note 13 Pro+ 5G, který přináší do této série například voděodolnost, 200MPx fotoaparát či 120W nabíjení. Jak se letošní střední třída povedla? Na to se dnes podíváme podrobněji v recenzi.

Konstrukce

Design nového Redmi Note 13 Pro+ je o poznání zajímavější než u předchůdce. Zadní strana nabízí totiž přepracovaný modul fotoaparátu, přičemž jednotlivé čočky vystupují nyní přímo z velkého skleněného panelu. Ten je navíc vizuálně rozdělené na větší čtverce.

V případě námi testované černé verze a bílé jsou zde jen dva odstíny, můžete mít ale také živější fialovou, kde máte odstíny rovnou čtyři. Originální způsoben je vyřešena také přisvětlovací LED dioda a líbí se mi i nápis Redmi.

Hlavní rám zařízení je plastový, což mírně snižuje pocit prémiovosti. Celkově se jedná o velký telefon s úhlopříčkou 6,7 palce a to je nutné brát v potaz. Čelní panel je mírně zaoblený a jakkoliv se od tohoto trendu pomalu ustupuje, mně se to stále líbí a vypadá to skvěle. Potěší pak přítomnost krycího skla Gorilla Glass Victus.

Redmi Note 13 Pro+ má pak v balení stále ještě nabíječku a to rovnou 120W adaptér do zásuvky. Potěšil mě také ochranný obal, který letos už není jen průhledný silikon, ale je o něco kvalitnější neprůhledný a černý.

Telefon pak jako první Redmi disponuje certifikací IP68 a je tedy odolný vůči vodě a prachu. To je skvělá zpráva, jelikož konkurence v této cenové hladině to má již poměrně běžně.

Na těle se stále nachází infračervený port pro ovládání domácí elektroniky. Pochválit pak musím už skoro tradičně vibrační (haptickou) odezvu. Ta je na střední třídu stále skvělá a i při psaní tak dostáváte velmi příjemné kraťoučké vibrace.

Optická čtečka otisků prstů je integrovaná v displeji a v praxi funguje spolehlivě a rychle. Stále tu také máme stereo reproduktory, jejichž zvukový výstup je průměrný.

Displej

Zobrazovací panel typu AMOLED nabízí letos maximální jas až 1800 nitů, což je na střední třídu vskutku dobrá hodnota. Skoro samozřejmostí už je dnes 120 Hz obnovovací frekvence, takže je vše pěkně plynulé.

Telefon pak ve výchozím režimu zvládá přepínat mezi 60 a 120 Hz, přičemž nižší frekvenci volí jen pokud není na displeji žádný pohyb a z nepochopitelného důvodu pro některé aplikace jako YouTube či Google Mapy. Toto nesmyslné omezení je pak nutné v nastavení vypnout vynucením 120 Hz a ještě vypnutím v další podsekci “Aplikace využívající vysokou frekvenci”.

Hardware

Uvnitř tepe relativně nový procesor z loňského září a to Mediatek Dimensity 7200 Ultra. Ten je vyráběný 4nm procesem a nabízí osm jader (z čehož dvě jsou výkonnější než zbytek). Výkonem je na tom podobně jako Dimensity 7030 nebo Snapdragonu 778G z roku 2021, nicméně grafický čip je o něco lepší. Celkově ale herní dělo nečekejte. Potěšující je fakt, že telefon se nijak nezahřívá ani ve větší zátěži.

Operační paměť dostala do vínku 8 nebo 12 GB dle varianty úložiště. To má buď 256 nebo 512 GB, v obou případech tak budete mít místa dostatek.

Pochválit musím také podporu eSIM, která se pomalu stává už běžnou součástí telefonů střední třídy stejně jako 5G.

Specifikace Redmi Note 13 Pro+

displej: 6,67 palců, 2712 x 1220 pixelů (1.5K), OLED, 120 Hz, až 1800 nitů, 12-bit, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Dimensity 7200-Ultra

8/ 12 GB LPDDR5 RAM

úložiště: 256/512 GB UFS 3.1

Android 13 s MIUI 14

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 200 MPx, OIS 8 MPx, 120° 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji, infra

stereo, Dolby Atmos

IP68

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

rozměry: 161,4 × 74,2 × 8,9 mm; 204,5 gramů

baterie: 5000 mAh + 120W

Baterie

Akumulátor nabízí kapacitu 5000 mAh, což je solidní hodnota. V praxi mi telefon při mírnější využití vydržel dva dny, náročnější dny jsem ho ale radši nabíjel každý večer. Jeden den ale nebude problém. Xiaomi tradičně uspává aplikace na pozadí poměrně rychle a tak je optimalizace v tomto ohledu skvělá.

Nabíjení probíhá maximálně výkonem 120 W s dodávaným adaptérem. V praxi je rychlost dobíjení vskutku impresivní. Telefon jsem například s 9 procenty baterie připojil do nabíječky a už za 15 minut jsem měl dobito na 75 procent. Za 20 minut jsem pak byl na 90 procentech a zhruba za 25 minut bylo dobito.

Je zajímavé sledovat, že dnes se některé telefony střední třídy pyšní takto rychlým dobíjením a přitom top modely kolikrát umí třeba jen 25 W (například nový Galaxy S24). Za mě osobně je to skvělá funkce, která se vám může hodit. Na druhou stranu pokud dobíjíte každý den přes noc, takto výkonné nabíjení nepotřebujete.

Fotoaparát

Na zádech se nachází celkem tři fotoaparáty – hlavní, ultra širokoúhlý a makro snímač. Ten poslední bych vůbec ani nepočítal, má jen 2 MPx a je tradičně k ničemu. Nechápu, proč tam tento snímač stále výrobce dává. Hlavní nabízí v kontrastu rovných 200 MPx, tedy stokrát vyšší maximální rozlišení než makro, což je poměrně paradox. Ultra širokoúhlý má 8 MPx, což také nevidím rád, zde by se mnohem více hodilo aspoň 12 MPx.

Výsledné snímky z hlavního snímače jsou velice solidní a zaujme možnost dělat díky vysokému rozlišení snímače také přiblížení o velikost 2x a 4x. Při dostatku světla ve dne jsou i tyto přiblížené snímky velmi použitelné a i na větší obrazovce vypadají stále dobře. V noci už je 4násobné přiblížení trochu méně použitelné.

Výsledné snímky mají jinak poměrně slušné HDR, ačkoliv jak je vidět třeba na snímku výše, občas by mohlo být ještě maličko lepší. Příjemně mě překvapili noční snímky především z hlavního snímače. Ten fotí opravdu na svojí třídu skvěle. Má sice 200MPx, ale pokud budete fotit do tohoto plného rozlišení, tak v podstatě přijdete o HDR.

Video můžete nahrávat maximálně ve 4K při 30 snímcích za sekundu, ultrawide umí nahrávat nicméně jen do FullHD (právě kvůli jeho nižšímu rozlišení na 4K potřebujete ideálně 12 MPx). Zklamalo mě, že ani při nahrávání ve FullHD nelze přepínat mezi hlavním a ultra širokoúhlým snímačem. Pro přepnutí musíte nahrávání ukončit a zahájit znovu. Naopak potěšila mě vylepšená stabilizace při nahrávání ve 4K, ta byla vloni slabá.

Software

Redmi Note 13 Pro+ 5G se začíná prodávat se starším Androidem 13, za což si výrobce zaslouží mírnou kritiku. Android 14 vyšel již v říjnu loňského roku. Aktualizace se nicméně chystá a mimo Androidu 14, dostane telefon ještě Android 15 a 16. Bezpečnostní aktualizace bude výrobce dodávat po dobu čtyř let. Podpora to není zrovna příkladná, ale vcelku průměrná.

Nadstavbou je v tuto chvíli MIUI 14 a nepotěší velké množství předinstalovaných aplikací třetích stran. Najdeme zde Amazon Shipping, TikTok, AliExpress, Booking, ale také několik her. Naštěstí lze všechny smazat. Připravte se také na občasné reklamy v systému – především v aplikaci témata, když si jdete změnit tapetu.

Zhodnocení

Tohle je telefon, který si troufám tvrdit, že bude většině úplně bohatě stačit a bude jim skvěle sloužit. Vlastně mu ani není tolik moc co vytknout. Ano, u top modelu s dvojnásobnou cenovkou dostanete lepší fotoaparát, ale myslím si, že většině bude stačit. Výkonu je poměrně dostatek, má stereo reproduktory, displej je výborný s vysokým jasem, skvělý hlavní foťák s OIS, máme tu bleskurychlé 120W nabíjení a letos konečně také voděodolnost s certifikací IP68. Designově se Redmi Note 13 Pro+ také mírně posunulo a za mě nebýt plastového rámečku tak není co vytknout. Pokud bych měl hledat nevýhody, tak nepotěší kratší softwarová podpora, kterou podtrhuje fakt, že telefon jde do prodeje se starším Androidem 13 a velké množství předinstalovaných aplikací třetích stran.

Redmi Note 13 Pro+ lze sehnat od zhruba 11 tisíc korun a myslím si, že nabízí skvělý poměr cena/výkon. Pokud chcete ušetřit pár tisíc můžete sáhnout po modelu bez přídomku plus, který má plochý displej, pomalejší 66W nabíjení a nemá voděodolnost. Nezbývá ale již tradičně zmínit, že konkurence v této cenové hladině je silná a pokud vás dnes recenzovaný telefon nezaujmul, nabízí se podobně vybavená Motorola Edge 40 Neo (recenze), nebo brzy dorazí letošní Galaxy A55.

Klady

Solidní zpracování s originální zadní stranou

Skvělá optimalizace

Voděodolnost IP68

Super AMOLED 120Hz displej

Solidní hlavní fotoaparát

Zápory

Na trh přichází s Androidem 13 a bude mít průměrnou softwarovou podporu

Plastový rám

Zbytečný makro snímač



Domů Recenze Redmi Note 13 Pro+ 5G – telefon pro masy [recenze]

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama