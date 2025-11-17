Vivo chystá dva přírůstky do série S50

Vivo S50 Pro Mini | Zdroj: GSMArena
Společnost Vivo hodlá letošní rok uzavřít minimálně dvojicí zařízení, která bude zapadat do zcela nové řady S50. Úniky z posledních dnů dávají rovnou nahlédnout přímo pod pokličku u modelů s názvem S50 a S50 Pro Mini. Čínský výrobce by měl oba zástupce poslat do vyšších pater v segmentu střední třídy.
Silná dvojka
Kompaktnější model nesoucí označení S50 Pro Mini má lákat na 6,31palcový OLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon u něj zajistí nový procesor Snapdragon 8 Gen 5 od Qualcommu. Velikost baterie by se měla pohybovat v rozmezí 6 000 až 6 500 mAh, přičemž nasadí i 90W nabíjecí technologii.
Dále můžeme očekávat ultrazvukový snímač otisků prstů pod čelním panelem nebo tři zadní objektivy fotoaparátu včetně periskopického teleobjektivu IMX882 od Sony. Základní verze S50 zřejmě přebírá většinu prvků od výše zmíněného telefonu. Rozdíly prozatím tvoří 6,59palcový panel a neupřesněný čipset, kde se mluví jen o Snapdragonu v 8. generaci.
Další podrobnosti lze vyhlížet v nejbližších dnech, protože už v prosinci má dojít k oznámení na mobilní trh. Nakonec do Evropy mohou tyto novinky dorazit později v rámci připravované série V70.
