Facebook odstraní tlačítka „To se mi líbí“ a „Komentář“ z webových stránek už v únoru příštího rok

Meta oznámila, že k 10. únoru příštího roku oficiálně ukončí podporu tlačítek „To se mi líbí“ a „Komentář“ na externích webových stránkách. Tím končí jedna z nejikoničtějších funkcí raného internetu, která kdysi sloužila jako most mezi sociální sítí a zbytkem webu. Dnešní rozhodnutí symbolizuje definitivní odklon společnosti od nástrojů, které formovaly éru „sociálního webu“.
Facebook ukončuje podporu webových prvků
Facebook představil tato tlačítka již v roce 2010 v rámci iniciativy Open Graph, která měla za cíl propojit prohlížení internetu se sociálním chováním uživatelů. Každé kliknutí na „To se mi líbí“ či přidání komentáře mimo samotný Facebook se zpětně zobrazilo na profilu uživatele, čímž vznikla síť propojení mezi webovými stránkami a facebookovým ekosystémem.
Tato strategie byla výhodná pro všechny strany: weby získávaly větší návštěvnost, uživatelé si užívali interaktivní prostředí, a Facebook sbíral cenná data o chování uživatelů, která pak využíval k cílení reklamy a rozvoji svých produktů.
Ztráta důvěry a ústup ze scény
Postupem času se ale tato forma propojení stala předmětem ostré kritiky. Skandály jako Cambridge Analytica odhalily, jak dalekosáhlý dopad mělo nenápadné kliknutí na „Like“ mimo Facebook. Rostoucí obavy o soukromí a důvěru v digitální nástroje vedly k ústupu podobných pluginů, a i samotní uživatelé je přestali aktivně používat.
Meta nyní ve svém blogu uvedla, že tato funkce „odráží dřívější éru vývoje webu“ a že její využití v posledních letech výrazně kleslo. Po plánovaném odstranění nebude nutná žádná akce ze strany vývojářů – tlačítka buď zcela zmizí, nebo budou technicky převedena na „neviditelný prvek“ s nulovým pixelem, aby nedošlo k poruchám ve vykreslování stránek.
Zůstává alespoň tlačítko „Sdílet“
Přestože Like a Komentář mizí, tlačítko „Sdílet na Facebooku“ zůstává funkční. Meta zatím neoznámila žádné plány na jeho odstranění, což naznačuje, že si firma přeje ponechat alespoň jeden článek propojení internetem a její sociální sítě.
