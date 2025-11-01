Threads získá schvalování komentářů

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nedávno jsme vás informovali, že sociální síť Threads má nově mizející příspěvky. V podstatě můžete zveřejnit text, obrázek nebo video, ale následně po 24 hodinách dojde k archivování. Nejde ale o běžné příspěvky, jelikož nemají standardní způsob komentování. Nyní zde máme další aktualizaci, která přináší kontrolu nad komentáři.
Jen na schválení?
Někdy je hodně komplikované udržet konverzaci pod příspěvkem v nějakých mantinelech, zejména kvůli trollům. Nyní sociální síť dostává možnost schvalování komentářů. Tuto možnost musíte aktivovat při vytváření příspěvku, a to každého, kde chcete mít kontrolu. Jakmile to uděláte, tak všechny komentáře budou čekat na vaše schválení.
Aplikace vám bude ukazovat, kolik komentářů čeká na schválení. Následně můžete ignorovat nebo schvalovat komentáře, přičemž se nabízí i možnost hromadného schválení nebo zamítnutí. Takto můžete mít absolutní kontrolu nad obsahem, ale na druhou stranu to může být i otravné, pakliže se příspěvek stane virálním.
Navíc jde o celkem kontroverzní funkci, zejména v rukou aktivistů a případně politiků nebo významných osobnostech. Ti takto mohou jednoduše zamítnou jakýkoliv komentář, který neschvaluje obsah příspěvku.
Zdroj: engadget.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google přidává do Gboard klávesnice trendy
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře