Threads získá schvalování komentářů
2025-11-01T22:00:46+01:00
• 1. 11. 2025#Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno jsme vás informovali, že sociální síť Threads má nově mizející příspěvky. V podstatě můžete zveřejnit text, obrázek nebo video, ale následně po 24 hodinách dojde k archivování. Nejde ale o běžné příspěvky, jelikož nemají standardní způsob komentování. Nyní zde máme další aktualizaci, která přináší kontrolu nad komentáři.

Jen na schválení?

Někdy je hodně komplikované udržet konverzaci pod příspěvkem v nějakých mantinelech, zejména kvůli trollům. Nyní sociální síť dostává možnost schvalování komentářů. Tuto možnost musíte aktivovat při vytváření příspěvku, a to každého, kde chcete mít kontrolu. Jakmile to uděláte, tak všechny komentáře budou čekat na vaše schválení.

01 Reply Approvals Carousel 01 1920x1672x

Zdroj: Meta

Aplikace vám bude ukazovat, kolik komentářů čeká na schválení. Následně můžete ignorovat nebo schvalovat komentáře, přičemž se nabízí i možnost hromadného schválení nebo zamítnutí. Takto můžete mít absolutní kontrolu nad obsahem, ale na druhou stranu to může být i otravné, pakliže se příspěvek stane virálním.

01 Reply Approvals Carousel 02 1920x1672x

Zdroj: Meta

Navíc jde o celkem kontroverzní funkci, zejména v rukou aktivistů a případně politiků nebo významných osobnostech. Ti takto mohou jednoduše zamítnou jakýkoliv komentář, který neschvaluje obsah příspěvku.

Zdroj: engadget.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

