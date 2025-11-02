Meizu StarV Snap jsou nejnovější chytré brýle

2025-11-01T23:21:27+01:00
• 2. 11. 2025#AI #Příslušenství

Zdroj: MashDigi

Čínská značka Meizu přestavuje StarV Snap, chytré brýle, které promění váš každodenní život. Ty startují s velmi dostupnou cenovkou, AI funkcemi, kvalitním obrazem a solidní výdrží baterie. Co dalšího o nich víme?

Chytré brýle s rozumnou cenovkou

Čínské Meizu, zdá se, oficiálně proniklo na trh s chytrými brýlemi. Po více než 50 prototypech nyní veřejnosti přináší hotové zařízení s parádní cenovkou a vyladěným designem. Chytré brýle StarV Snap jsou prozatím dostupné pouze v Číně a startují na ceně 1999 čínských jüanů, tedy v přepočtu asi 5900 korun českých.

39gramová konkurence například populárních Ray-Ban Meta disponuje perfektním vyvážením a na trh přichází ve dvou stylových barvách: Amber Brown a Midnight Black. Baterie má kapacitu 183 mAh, přičemž mají brýle vydržet až 50 hodin v pohotovostním režimu, 3 hodiny přehrávání hudby a 40 minut nahrávání videa ve Full HD. Pouzdro brýlí dokáže StarV Snap podle výrobce dobít až devětkrát, jedno nabití pak trvá kolem 45 minut.

chytre bryle meizu 1200x750x

Zdroj: Gizmochina

Brýle pohání čip Snapdragon AR1 společně s 2GB pamětí RAM a 32GB úložištěm. Chytrým brýlím pak nechybí ani dva reproduktory a čtyři mikrofony pro čistý zvuk videa. Středobodem je však 12MP ultraširoký snímač, jenž dokáže natáčet video až ve Full HD rozlišení na výšku i na šířku. Nechybí podpora HDR, elektronická stabilizace obrazu, redukce šumu a další funkce.

Důležité je však zmínit ještě AI funkce, kterými nové chytré brýle disponují. AI asistent brýlí totiž zvládá přepis hlasu, rozpoznávání objektů kolem vás i překlad v reálném čase do celkem 12 jazyků. Vše je navíc zpracováváno pouze lokálně s důrazem na bezpečnost a soukromí uživatelů.

Zdroje: gizmochina.com, mashdigi.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

