Meizu StarV Snap jsou nejnovější chytré brýle

Čínská značka Meizu přestavuje StarV Snap, chytré brýle, které promění váš každodenní život. Ty startují s velmi dostupnou cenovkou, AI funkcemi, kvalitním obrazem a solidní výdrží baterie. Co dalšího o nich víme?
Chytré brýle s rozumnou cenovkou
Čínské Meizu, zdá se, oficiálně proniklo na trh s chytrými brýlemi. Po více než 50 prototypech nyní veřejnosti přináší hotové zařízení s parádní cenovkou a vyladěným designem. Chytré brýle StarV Snap jsou prozatím dostupné pouze v Číně a startují na ceně 1999 čínských jüanů, tedy v přepočtu asi 5900 korun českých.
39gramová konkurence například populárních Ray-Ban Meta disponuje perfektním vyvážením a na trh přichází ve dvou stylových barvách: Amber Brown a Midnight Black. Baterie má kapacitu 183 mAh, přičemž mají brýle vydržet až 50 hodin v pohotovostním režimu, 3 hodiny přehrávání hudby a 40 minut nahrávání videa ve Full HD. Pouzdro brýlí dokáže StarV Snap podle výrobce dobít až devětkrát, jedno nabití pak trvá kolem 45 minut.
Brýle pohání čip Snapdragon AR1 společně s 2GB pamětí RAM a 32GB úložištěm. Chytrým brýlím pak nechybí ani dva reproduktory a čtyři mikrofony pro čistý zvuk videa. Středobodem je však 12MP ultraširoký snímač, jenž dokáže natáčet video až ve Full HD rozlišení na výšku i na šířku. Nechybí podpora HDR, elektronická stabilizace obrazu, redukce šumu a další funkce.
Důležité je však zmínit ještě AI funkce, kterými nové chytré brýle disponují. AI asistent brýlí totiž zvládá přepis hlasu, rozpoznávání objektů kolem vás i překlad v reálném čase do celkem 12 jazyků. Vše je navíc zpracováváno pouze lokálně s důrazem na bezpečnost a soukromí uživatelů.
