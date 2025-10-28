Threads má nově mizející příspěvky

Threads má nově mizející příspěvky
2025-10-28T18:00:06+01:00
• 28. 10. 2025#Aktualizace

Zdroj: theguardian (se souhlasem)

Mladé sociální sítě mnohdy dohání ty známější, které mají za celou dobu poměrně dost možností a funkcí. I tak se sem tam dočkáme nějaké netradiční novinky, což je i případ Threads. Nově totiž na tuto sociální síť přichází mizející příspěvky.

Mizející příspěvky

Uživatelé jsou zvyklí na mizející dočasné příběhy, tedy Stories, ale v případě běžných příspěvků se podobná funkcionalita neobjevuje, minimálně nevím o tom, že by se něco podobného nabízelo. V tomto případě se jedná o možnost napsání příspěvku, který bude viditelný 24 hodin. Následně dojde k jeho archivování, nikoliv ke smazání.

01 Ghost Post Carousel 01 1920x1672x

Zdroj: Threads

Na příspěvek může reagovat pomocí emoji kdokoliv, ale nepodporuje komentáře. Pokud někdo chce reagovat, tak se text pošle do soukromých zpráv. Současně je příspěvek jednoznačně viditelné odlišný a má také zobrazeno, jak dlouho bude ještě viditelný.

01 Ghost Post Carousel 02 1920x1672x

Zdroj: Threads

Jedná se o zajímavou možnost, jak něco zveřejnit, a pak se nestarat o znepřístupnění pod nějaké době. Současně ale asi může nějaký virálnější příspěvek zapříčinit dost soukromých zpráv. Současně zde není možnost přesdílení nebo citování.

Zdroj: techcrunch.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Dotekománie.cz

