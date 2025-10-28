Threads má nově mizející příspěvky

Zdroj: theguardian (se souhlasem)
Mladé sociální sítě mnohdy dohání ty známější, které mají za celou dobu poměrně dost možností a funkcí. I tak se sem tam dočkáme nějaké netradiční novinky, což je i případ Threads. Nově totiž na tuto sociální síť přichází mizející příspěvky.
Mizející příspěvky
Uživatelé jsou zvyklí na mizející dočasné příběhy, tedy Stories, ale v případě běžných příspěvků se podobná funkcionalita neobjevuje, minimálně nevím o tom, že by se něco podobného nabízelo. V tomto případě se jedná o možnost napsání příspěvku, který bude viditelný 24 hodin. Následně dojde k jeho archivování, nikoliv ke smazání.
Na příspěvek může reagovat pomocí emoji kdokoliv, ale nepodporuje komentáře. Pokud někdo chce reagovat, tak se text pošle do soukromých zpráv. Současně je příspěvek jednoznačně viditelné odlišný a má také zobrazeno, jak dlouho bude ještě viditelný.
Jedná se o zajímavou možnost, jak něco zveřejnit, a pak se nestarat o znepřístupnění pod nějaké době. Současně ale asi může nějaký virálnější příspěvek zapříčinit dost soukromých zpráv. Současně zde není možnost přesdílení nebo citování.
Zdroj: techcrunch.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Pixel 10a se ukazuje, dramatické změny nebudou
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře