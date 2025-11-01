Google přidává do Gboard klávesnice trendy

Zdroj: NextPit (se souhlasem)
Nedávná novinka v klávesnici Gboard se zaměřila na jednodušší nebo spíše rychlejší zadávání čísel, což asi mnoho uživatelů nevyužije, zejména když si musí tuto funkci aktivovat v nastavení klávesnice. Další vylepšení se ale bude týkat animovaných obrázků, tedy GIF.
Google Gboard má novou možnost zadání čísel
GIF trendy
Někdy je jednodušší reagovat na zprávu pomocí emoji nebo rovnou animovaným obrázkem. Samotná klávesnice Google Gboard využívá databázi Tenor, přičemž se nabízí skutečně velké množství obsahu. Abyste našli vhodný obrázek, tak lze využít hledání, přičemž funguje i v češtině. Kromě toho se nabízí přednastavené kategorie a také nejvíce používané, tedy z vaší strany.
Beza verze klávesnice Gboard (16.3.2.821569955-beta-arm64-v8a) obsahuje vylepšení. Konkrétně se místo přednastavených kategorií zobrazují trendy, tedy aktuálně nejpoužívanější spíše kategorie, ale zjevně se trendy týkají i obsahu. Ukázku můžete vidět níže, přičemž je zde i ikona šipky grafu, což znázorňuje právě trendující obsah.
Jedná se sice o drobné vylepšení, ale Google asi takto chce více nabízet aktuálnější obsah a omezit možná vyhledávání. Je ale otázkou, jestli dojde ke kompletnímu nahrazení původní kategorií, nebo obě funkce budou k dispozici současně. Nějakou chvíli bude probíhat ladění, ale asi se funkce dostane co nevidět do stabilní verze aplikace.
