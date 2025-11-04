Tipy pro Black Friday na Smarty.cz: Prémiová elektronika se slevami až 35 %

Největší nákupní svátek roku, Black Friday, dorazil i na český trh. Společnost Smarty.cz, specialista na chytrá zařízení a moderní elektroniku, spouští svou každoroční slevovou akci, která se soustředí na nejoblíbenější segmenty trhu.
Významné slevy napříč sortimentem
Akce Black Friday na Smarty.cz nabízí zákazníkům příležitost pořídit si špičkovou techniku s výraznými cenovými úlevami. Slevy se pohybují v řádech desítek procent a pokrývají klíčové kategorie, jako jsou chytré telefony, nositelná elektronika a audio příslušenství.
Smartphony: Nový telefon se slevou Až 24 %
V kategorii smartphonů mohou zákazníci očekávat slevy až do výše 24 %. Tato sekce zahrnuje modely od předních světových výrobců, napříč různými cenovými segmenty. Jde o ideální příležitost pro upgrade stávajícího zařízení nebo pořízení výkonného telefonu za atraktivní cenu.
- Google Pixel 9a (-21 %)
- Google Pixel 10 Pro (-13 %)
- Samsung Galaxy S25+ 5G 12GB/256GB (-24 %)
- Apple iPhone 16 (-9 %)
- Samsung Galaxy S25 Ultra (-18 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré hodinky: Slevy Až 23 %
Nositelná elektronika, v čele s chytrými hodinkami, je dlouhodobě jedním z nejrychleji rostoucích segmentů. V rámci Black Friday na Smarty.cz jsou hodinky dostupné se slevou až 23 %. Nabídka pokrývá jak sportovně orientované modely, tak i elegantní doplňky s pokročilými zdravotními funkcemi.
- Xiaomi Redmi Watch 5 (-23 %)
- Samsung Galaxy Watch7 (-23 %)
- Garmin Forerunner 965 (-14 %)
- Další slevy najdete zde
Sluchátka: Audio s úsporou až 35 %
Největší procentuální úspory se soustředí na audio příslušenství. V kategorii sluchátek dosahují slevy až 35 %, což činí tuto nabídku jednou z nejatraktivnějších. Dostupná jsou jak špičková bezdrátová sluchátka, tak i modely určené pro sportovní aktivity či profesionální poslech.
- LAMAX NoiseComfort2 ANC (-30 %)
- Sony LinkBuds Fit (-30 %)
- Xiaomi Redmi Buds 6 Pro (-35 %)
- Sony WH-1000XM5 (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Časově Omezená Nabídka
Akce Black Friday je ze své podstaty časově omezená a množství zlevněných kusů nemusí být neomezené. Vzhledem k vysokému zájmu o moderní elektroniku se doporučuje včasné využití slev. Kompletní přehled zlevněných produktů je k dispozici přímo na dedikované stránce akce.
Navštivte stránku Black Friday na Smarty.cz: smarty.cz/black-friday
