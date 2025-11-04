Tipy pro Black Friday na Smarty.cz: Prémiová elektronika se slevami až 35 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

Tipy pro Black Friday na Smarty.cz: Prémiová elektronika se slevami až 35 %
2025-11-04T13:00:57+01:00
• 4. 11. 2025#Příslušenství #Smartphony

Největší nákupní svátek roku, Black Friday, dorazil i na český trh. Společnost Smarty.cz, specialista na chytrá zařízení a moderní elektroniku, spouští svou každoroční slevovou akci, která se soustředí na nejoblíbenější segmenty trhu.

Významné slevy napříč sortimentem

Akce Black Friday na Smarty.cz nabízí zákazníkům příležitost pořídit si špičkovou techniku s výraznými cenovými úlevami. Slevy se pohybují v řádech desítek procent a pokrývají klíčové kategorie, jako jsou chytré telefony, nositelná elektronika a audio příslušenství.

Picture (1) 1600x280x slevy smartphony black friday

Smartphony: Nový telefon se slevou Až 24 %

V kategorii smartphonů mohou zákazníci očekávat slevy až do výše 24 %. Tato sekce zahrnuje modely od předních světových výrobců, napříč různými cenovými segmenty. Jde o ideální příležitost pro upgrade stávajícího zařízení nebo pořízení výkonného telefonu za atraktivní cenu.

Chytré hodinky: Slevy Až 23 %

Nositelná elektronika, v čele s chytrými hodinkami, je dlouhodobě jedním z nejrychleji rostoucích segmentů. V rámci Black Friday na Smarty.cz jsou hodinky dostupné se slevou až 23 %. Nabídka pokrývá jak sportovně orientované modely, tak i elegantní doplňky s pokročilými zdravotními funkcemi.

Sluchátka: Audio s úsporou až 35 %

Největší procentuální úspory se soustředí na audio příslušenství. V kategorii sluchátek dosahují slevy až 35 %, což činí tuto nabídku jednou z nejatraktivnějších. Dostupná jsou jak špičková bezdrátová sluchátka, tak i modely určené pro sportovní aktivity či profesionální poslech.

Časově Omezená Nabídka

Akce Black Friday je ze své podstaty časově omezená a množství zlevněných kusů nemusí být neomezené. Vzhledem k vysokému zájmu o moderní elektroniku se doporučuje včasné využití slev. Kompletní přehled zlevněných produktů je k dispozici přímo na dedikované stránce akce.

Navštivte stránku Black Friday na Smarty.cz: smarty.cz/black-friday

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat