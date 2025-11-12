Samsung Galaxy S26 Plus zřejmě nakonec bude

Zdroj: androidheadlines
Mnohdy se spekulace kolem nadcházejících mobilů objevují i půl roku před oficiálním uvedením. Zpravidla jde o specifikace, následně se objeví neoficiální rendery a pak už se objevují rovnou uniklé marketingové materiály. Relativně nedávno se ale objevila spekulace, že by mělo dojít na změnu celé řady. Místo sestavy Galaxy S26, Galaxy S26 Plus a Galaxy S26 Ultra, pak ještě Galaxy S26 Edge, jsme měli očekávat Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge a Galaxy S26 Ultra. Právě absence Plus verze by byla asi největší změnou, přičemž základní model by dostal přívlastek Pro. Nakonec asi dojde ke změně.
Samsung Galaxy S26 Plus jako čtvrtý?
Zatím se jen objevují náznaky, že by Samsung mohl zvažovat ukončení verze Edge, ale na potvrzení si budeme muset počkat. Na druhou stranu se opět objevují nejen informace o Galaxy S26 Plus. Vypadá to tedy, že se nakonec tohoto kousku dočkáme, ale současně ale nevidíme informace, že by Samsung nenasadil nové značení, což by nakonec mohlo vypadat, že zde budeme mít modely Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Pro a Galaxy S26 Ultra.
Je zde ještě mnoho neznámých a výrobce možná udělá nějaké změny. Mezitím zde ale máme neoficiální rendery Galaxy S26 Plus, které pochází z dílny @onleaks. Jsou založeny na uniklých CAD schématech.
Dojde na lehkou změnu designu foto modulu, ale nic podstatnějšího zde nevidíme. Co se týče rozměrů, dojde na lehké modifikace, jelikož novinka má mít 158,4 x 75,7 x 7,35 mm, zatímco Galaxy S25 Plus (recenze) má 158,4 x 75,8 x 7,3 mm. Specifikace půjdou samozřejmě nahoru, ale asi více bude dost lidí zajímat, jak se nakonec budou novinky jmenovat a kolik jich bude.
