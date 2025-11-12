Samsung Galaxy S26 Plus zřejmě nakonec bude

Samsung Galaxy S26 Plus zřejmě nakonec bude
2025-11-12T22:00:14+01:00
• 12. 11. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: androidheadlines

Mnohdy se spekulace kolem nadcházejících mobilů objevují i půl roku před oficiálním uvedením. Zpravidla jde o specifikace, následně se objeví neoficiální rendery a pak už se objevují rovnou uniklé marketingové materiály. Relativně nedávno se ale objevila spekulace, že by mělo dojít na změnu celé řady. Místo sestavy Galaxy S26, Galaxy S26 Plus a Galaxy S26 Ultra, pak ještě Galaxy S26 Edge, jsme měli očekávat Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge a Galaxy S26 Ultra. Právě absence Plus verze by byla asi největší změnou, přičemž základní model by dostal přívlastek Pro. Nakonec asi dojde ke změně.

Samsung Galaxy S26 Plus jako čtvrtý?

Zatím se jen objevují náznaky, že by Samsung mohl zvažovat ukončení verze Edge, ale na potvrzení si budeme muset počkat. Na druhou stranu se opět objevují nejen informace o Galaxy S26 Plus. Vypadá to tedy, že se nakonec tohoto kousku dočkáme, ale současně ale nevidíme informace, že by Samsung nenasadil nové značení, což by nakonec mohlo vypadat, že zde budeme mít modely Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Pro a Galaxy S26 Ultra.

Je zde ještě mnoho neznámých a výrobce možná udělá nějaké změny. Mezitím zde ale máme neoficiální rendery Galaxy S26 Plus, které pochází z dílny @onleaks. Jsou založeny na uniklých CAD schématech.

Samsung Galaxy S26 Plus AH exclusive render 3 scaled 2560x1440x

Zdroj: androidheadlines

Dojde na lehkou změnu designu foto modulu, ale nic podstatnějšího zde nevidíme. Co se týče rozměrů, dojde na lehké modifikace, jelikož novinka má mít 158,4 x 75,7 x 7,35 mm, zatímco Galaxy S25 Plus (recenze) má 158,4 x 75,8 x 7,3 mm. Specifikace půjdou samozřejmě nahoru, ale asi více bude dost lidí zajímat, jak se nakonec budou novinky jmenovat a kolik jich bude.

Zdroj: androidheadlines.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Recenze Apple Watch Series 11 a Google Pixel Watch 4: Vyplatí se upgrade?

💡ANKETA: Jak často se přistihnete při tzv. „doom scrollingu“ – bezmyšlenkovitém projíždění feedu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat