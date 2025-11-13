Alza Black Friday 2025: Tipy na Nositelné Technologie se Slevami až 49 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza Black Friday 2025: Tipy na Nositelné Technologie se Slevami až 49 %
2025-11-12T17:25:03+01:00
13. 11. 2025

S podzimními měsíci tradičně přichází nejen období nákupních horeček, ale i ideální čas na investici do zdraví a osobního rozvoje. Společnost Alza.cz letos v rámci své Black Friday akce zacílila i na segment nositelné elektroniky, kde se slevy u vybraných kategorií šplhají až k 49 %. Akce tak představuje unikátní příležitost pro zájemce o moderní monitorování fyziologických funkcí, spánku a tréninku.

Klíčové Slevy v Segmentu Zdraví a Fitness

Akce Black Friday na Alza.cz se soustředí na tři klíčové produktové okruhy, které představují špičku v oblasti osobního digitálního zdraví.

Gemini Generated Image cljqpcljqpcljqpc 1024x576x

Pulsmetry a Měřiče Tepu

Pro sportovce a jedince s potřebou přesného sledování srdečního rytmu jsou k dispozici modely s cenovým zvýhodněním až 49 %. Jedná se o klíčové vybavení pro optimalizaci tréninku v aerobních i anaerobních zónách a pro obecné monitorování kardiovaskulárního zdraví.

Fitness Náramky

Tyto všestranné gadgety, které kombinují krokoměr, monitor spánku a notifikace, jsou k mání se slevami až 39 %. Představují efektivní a cenově dostupný způsob, jak získat přehled o denní aktivitě a kvalitě regenerace.

Chytré Prsteny

Stále populárnější a diskrétnější forma monitorování zdraví, chytré prsteny, nabízejí pokročilou analýzu spánku, tepové frekvence a teploty. V Black Friday nabídce je možné je získat se slevou až 34 %. Jejich výhodou je nenápadnost a vysoký komfort nošení.

Prozkoumání kompletní Black Friday nabídky a výběr konkrétních modelů je možné provést přímo na oficiálních stránkách společnosti. Vzhledem k omezené době platnosti a skladovým zásobám je doporučeno jednat rychle.

Navštivte hlavní stránku akce Alza Black Friday: alza.cz/black-friday

