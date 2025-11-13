Alza Black Friday 2025: Tipy na Nositelné Technologie se Slevami až 49 %

S podzimními měsíci tradičně přichází nejen období nákupních horeček, ale i ideální čas na investici do zdraví a osobního rozvoje. Společnost Alza.cz letos v rámci své Black Friday akce zacílila i na segment nositelné elektroniky, kde se slevy u vybraných kategorií šplhají až k 49 %. Akce tak představuje unikátní příležitost pro zájemce o moderní monitorování fyziologických funkcí, spánku a tréninku.
Klíčové Slevy v Segmentu Zdraví a Fitness
Akce Black Friday na Alza.cz se soustředí na tři klíčové produktové okruhy, které představují špičku v oblasti osobního digitálního zdraví.
Pulsmetry a Měřiče Tepu
Pro sportovce a jedince s potřebou přesného sledování srdečního rytmu jsou k dispozici modely s cenovým zvýhodněním až 49 %. Jedná se o klíčové vybavení pro optimalizaci tréninku v aerobních i anaerobních zónách a pro obecné monitorování kardiovaskulárního zdraví.
- Apple Watch Ultra 2 49mm Černý titan s tmavě zeleným alpským tahem (-9 %)
- Amazfit T-Rex 3 Onyx (-20 %)
- Xiaomi Watch 2 Pro (-25 %)
- Amazfit Active Midnight Black (-27 %)
- CARNEO TIK&TOK HR+ 2gen. (-49 %)
- Další slevy najdete zde
Fitness Náramky
Tyto všestranné gadgety, které kombinují krokoměr, monitor spánku a notifikace, jsou k mání se slevami až 39 %. Představují efektivní a cenově dostupný způsob, jak získat přehled o denní aktivitě a kvalitě regenerace.
- Huawei Watch Fit 4 (-11 %)
- Huawei Band 10 Blue (-13 %)
- Huawei Band 10 Black (-16 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré Prsteny
Stále populárnější a diskrétnější forma monitorování zdraví, chytré prsteny, nabízejí pokročilou analýzu spánku, tepové frekvence a teploty. V Black Friday nabídce je možné je získat se slevou až 34 %. Jejich výhodou je nenápadnost a vysoký komfort nošení.
- Niceboy ONE Brushed (-25 %)
- Niceboy ONE Polar (-25 %)
- Samsung Galaxy Ring (-26 %)
- Amazfit Helio Ring (-34 %)
- Další slevy najdete zde
Prozkoumání kompletní Black Friday nabídky a výběr konkrétních modelů je možné provést přímo na oficiálních stránkách společnosti. Vzhledem k omezené době platnosti a skladovým zásobám je doporučeno jednat rychle.
Navštivte hlavní stránku akce Alza Black Friday: alza.cz/black-friday
