Recenze Samsung Galaxy S25+ – chytřejší, rychlejší, ale pořád Samsung

Samsung Galaxy S25+, zdroj: Dotekománie

Korejský technologický gigant Samsung pokračuje ve své ikonické řadě Galaxy S, jež si získala srdce milionů uživatelů po celém světě, a představil nový model Galaxy S25+. Tento dlouho očekávaný smartphone značka odhalila na konci ledna během velkolepé akce Galaxy Unpacked, která tradičně přitahuje pozornost nejenom technologických nadšenců.

My teď měli možnost se na Samsung Galaxy S25+ zblízka podívat a důkladně ho otestovat. Po týdnech zkoumání vám tak můžeme odpovědět na tu asi nejčastější otázku. Je Samsung Galaxy S25+ opravdu tak dobrý, jak značka slibuje? Pojďme se na to podívat.

Design a konstrukce

Jako první se podíváme na design a celkovou konstrukci telefonu Galaxy S25+. Hned na úvod však musím poznamenat, že zde vskutku není co řešit. Jihokorejští návrháři totiž vsadili na jistotu a s celou řadou S25 tak navázali na elegantní a prémiový design, jež si s vrcholnou řadou „samsungů“ nevyhnutelně spojujeme. Samotný „pluskový“ model se od základního S25 téměř neliší a ani svá příbuzná zařízení nezapře.

Samozřejmostí je kvalitní hliníková konstrukce i tradiční rozmístění tří fotoaparátů na zadní straně a tlačítek pro zapnutí a ovládání hlasitosti. Zákazníkům je pak k dispozici celá škála povedených barev. Testovaný Samsung Galaxy S25+ jsem dostal v barvě Mint, která zpočátku působila poněkud nenápadně. Postupně jsem si ji ale oblíbil nejenom pro její svěží vzhled, ale zejména pro zlatavou barvu, kterou telefon dostával pod umělým osvícením, což mu dodalo prémiový nádech.

Shrnuto, design telefonu je skutečně povedený. Revoluce se však nekoná a větší rozdíl oproti předchozí řadě zde zkrátka nenajdete. Kvalita zpracování je nicméně o to více zaručena.

Displej

Displej Samsungu Galaxy S25+ je jedním z hlavních taháků tohoto nabitého modelu a opět potvrzuje, proč je korejská značka v této oblasti považována za absolutní špičku. Telefon je totiž vybaven 6,7palcovým Dynamic AMOLED 2X panelem, který disponuje rozlišením Quad HD+ (3120 x 1440 pixelů). Tento kvalitní panel tak zajišťuje ty opravdu nejživější barvy, perfektní ostrost i okamžitou odezvu.

Součástí plynulého zobrazení je také samozřejmě obnovovací frekvence až 120 Hz. Rozhodně si tak užijete na maximum hraní her i sledování videa. Co mě však nadchlo více, byla vynikající jasnost a s ní tedy spojená čitelnost displeje venku. I na tom nejsilnějším slunci, jen krátce po poledni se displej telefonu stále jeví velmi jasně a vy se tak nemusíte pokoušet zakrývat si ho dlaní. O to se stará maximální jas až 2600 nitů.

U telefonu s cenou téměř 30 tisíc korun je přirozené mít obavy o jeho odolnost. Displej Galaxy S25+ je však chráněn nejnovější generací skla Gorilla Glass Victus 2, které slibuje ještě větší odolnost proti pádům i škrábancům. Důležité je ještě zmínit, že má displej také minimální rámečky a jedinou „překážkou“ při používání telefonu tak bude malá selfie kamera.

Baterie

Galaxy S25+ je vybaven baterií o kapacitě 4900 mAh, což představuje solidní základ pro dlouhou výdrž, která dokáže uspokojit i ty z řad náročnějších uživatelů. Na ty totiž oproti základnímu modelu čeká ještě o 900 mAh více. Zajímavé je, že Samsung dokázal tak velkou baterii dostat do velmi tenkého těla telefonu. Za velmi dlouhou výdrž ale zákazníci musí vděčit i optimalizovanému softwaru One UI 7.

Během testování mi telefon vydržel i dva dny v kuse. Při neustálém vytížení telefonu a používání maximálního jasu obrazovky při letních dnech, ale musíte počítat se sotva jednodenní výdrží. To by však neměl být zas tak velký problém díky rychlému nabíjení. Samsung se u tohoto modelu chlubí svým 45W rychlým nabíjením, které dokáže telefon plně nabít z 0 na 100 % za necelou hodinu. 75 % pak za pouhých 30 minut.

S25+ také samozřejmě disponuje bezdrátovým nabíjením. To podporuje výkon nabíjení až 15 W. Bonusem je také přehledné a uživatelsky přívětivé prostředí pro správu baterie s detailními grafy spotřeby či třeba nastavením ochrany baterie.

Systém a software

Galaxy S25+ běží na operačním systému Android 15 s nadstavbou jihokorejské společnosti One UI 7.0, která jádro Androidu doplňuje vzhledným rozhraním a širokou škálou funkcí. Systém je naprosto plynulý a nabízí intuitivní uživatelský zážitek z celého telefonu. Drtivou většinu funkcí si osvojí každý.

Nadstavba One UI je navíc čistá. Bloatware na telefonu za bezmála 30 tisíc korun naštěstí nenajdete. I přesto je ale na telefonu předinstalovaný například Netflix či hudební aplikace Spotify.

Šikovným pomocníkem je pak umělá inteligence Galaxy AI. Ta nabízí simultánní překlad telefonních hovorů, textového asistenta pro překlad, vytváření souhrnů i tvorbu textů nebo třeba tlumočníka do kapsy. Galaxy AI vám ale také pomůže přepisovat nahrávky, procházet webové stránky a upravovat fotografie.

Oslovila mě také nová funkce se zapojením umělé inteligence nazvaná ranní, respektive večerní přehled (občas i rekapitul nebo kontrola). Po kliknutí na panel přehledu vás smartphone informuje o počasí, co máte dnes na programu či kolik jste dnes ušli kroků. Pomáhá vám tak začít či uzavřít den se špetkou užitečných informací.

Fotoaparát

Fotoaparát Samsungu Galaxy S25+ opět ukazuje, proč patří Samsung v této oblasti k těm nejlepším. Smartphone je vybaven trojitým zadním fotoaparátem, jenž se skládá z 50Mpx zadního senzoru se stabilizací, 10Mpx teleobjektivu a 12Mpx ultraširokoúhlého objektivu. Přední 12Mpx selfie kamera se pak stará o kvalitní momentky.

Galaxy S25+ naprosto exceluje za dobrých světelných podmínek. Žádný problém mu však nedělá ani focení v budovách s nedostatkem umělého osvětlení. Fotky jsou barevné, ostré a jen těžko byste na nich našli jakékoliv zrnění.

Takto Samsung Galaxy S25+ zachycuje blížící se západ slunce nad městem. Snímky jsou ostré a zůstávají věrné realitě, barvy zůstaly skutečné.

U telefonu takového kalibru samozřejmě nesměla chybět ani zkouška zoomu. Tou prošel Samsung Galaxy S25+ na jedničku. Takto například zachytil vlak na mostě vzdáleném přes půl kilometru vzdušnou čarou, detaily věžičky baziliky či třebíčskou věž. Všechny následující fotky byly foceny s pětinásobným přiblížením.

I přesto, že se začíná stmívat, telefon stále produkuje velmi kvalitní fotografie. Fotky mají pestré barvy a přesně zachycují i malé detaily. Druhý snímek je focen ultraširokoúhlým fotoaparátem a výsledek se telefonu rozhodně povedl.

Telefon vás ale rozhodně nezklame ani při nočním focení. Fotky totiž zůstávají věrné realitě a šum se objevuje jen v těch nejtemnějších podmínkách. Noční město zachycené modelem Galaxy S25+ mě zkrátka nadchlo.

Na focení hvězd a pokoušení se o zachycení takzvaných „startrails“ sice nezbyl čas, zato jsem však vyzkoušel neuvěřitelný 30x zoom. Sami můžete posoudit, jak Galaxy S25+ dokáže zachytit noční měsíc (o dokreslení se samozřejmě stará umělá inteligence).

Hardware

S25+ přichází s výkonným hardwarovým základem, který mu umožňuje měřit se s těmi nejvýkonnějšími telefony na trhu. To ostatně potvrzují i benchmarky. Výborného výsledku dosáhl Galaxy S25+ například v populárním Geekbench 6. Vděčí za to čipu Qualcomm Snapdragon 8 čtvrté generace postaveném na 3nm technologii. Telefon tak výborně zvládá i náročnější hry a práci s umělou inteligencí.

Pro S25+ však díky 12GB RAM paměti není problémem ani multitasking. Telefon bez zaváhání zvládá běh několika náročných aplikací najednou. Ačkoliv jsem se smartphone snažil „uvařit“ po dlouhou dobu, nepovedlo se mi to. Za dlouhé používání S25+ zkrátka nedošlo k jedinému zaseknutí.

Specifikace Samsung Galaxy S25+

displej: 6,7 palců, 3120 x 1440 pixelů, až 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, 16 milionů barev

operační systém: Android 15 + One UI 7

paměť RAM: 12 GB

úložiště: 256 GB

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

baterie: 4900 mAh

fotoaparáty: zadní: 50 + 10 + 12 Mpx přední: 12 Mpx

technologie: Bluetooth 5.4, GPS, NFC, UWB, WiFi

rozměry: 158,4 mm x 75,8 mm x 7,3 mm

hmotnost: 190 g

cena: 28 990 Kč

Závěrečné zhodnocení Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25+ je telefon, který těžko hledá svého přemožitele. I v prémiové třídě totiž tento korejský stroj bez nadsázky vyniká. S25+ nabízí špičkový Dynamic AMOLED 2X displej s 120Hz obnovovací frekvencí, velmi působivou výdrží baterie, která je skoro až nadbytečná a samozřejmě elegantním designem s kvalitní hliníkovou konstrukcí. Zadní trojitý fotoaparát přímo vytře zrak a i video stojí zato. Mile mě však překvapila i umělá inteligence Galaxy AI a softwarové funkce jako ranní a večerní přehled.

Z mého pohledu se telefon Galaxy S25+ náramně povedl a stal se skvělým kolegou základního modelu, který je nutno zvážit. S25+ nabízí vše, co potřebujete. Pokud jste však ještě náročnější a nemáte omezený rozpočet, skočte rovnou raději po modelu Ultra.

Klady

vynikající Dynamic AMOLED 2X displej

Galaxy AI

velmi dlouhá výdrž baterie

Zápory

vyšší cena

chybí nabíjecí kabel

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek T-Mobile představuje letní akci a rozdává dárky Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Kde nejčastěji kupujete nový mobil? U operátora

V kamenném obchodě

V e-shopu

Ze zahraničí

V bazaru

Neřeším, dostávám od zaměstnavatele Nahrávání ... Nahrávání ...