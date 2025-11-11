Apple na iPhonech rozšíří funkce využívající satelitní připojení: offline navigace, API pro vývojáře i přenos fotek

iPhone 17 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Apple se podle nejnovějších zpráv chystá výrazně rozšířit využití satelitního připojení ve svých iPhonech. Zatímco dnes uživatelé mohou přes satelit posílat pouze nouzové zprávy, do budoucna by měli získat mnohem širší škálu funkcí – včetně offline navigace, přenosu fotografií i podpory pro vývojáře aplikací.
iPhone bez mobilního signálu? Brzy to nebude problém
Současné iPhony už umí přes satelit posílat nouzové zprávy, volat pomoc nebo kontaktovat asistenční služby. Apple však zjevně míří mnohem dál. Podle analytika Marka Gurmana společnost pracuje na celé řadě nových funkcí, které rozšíří využití satelitního připojení v běžných scénářích – tedy i mimo krizové situace.
Přehled chystaných funkcí
Jednou z největších novinek má být API pro vývojáře, které umožní třetím stranám integrovat satelitní komunikaci přímo do svých aplikací. Díky tomu by mohly vzniknout například offline chatovací nástroje, navigační aplikace pro horské túry nebo cestovní deníky dostupné i mimo dosah mobilní sítě. Další plánovanou funkcí je verze Apple Map, která umožní navigaci i bez mobilního signálu nebo WiFi připojení. Uživatelé by se tak mohli spolehnout na přesné mapy a trasování i v nejodlehlejších oblastech.
Kromě textových zpráv má Apple v plánu přidat možnost odesílání fotografií, což výrazně rozšíří možnosti komunikace v terénu. A konečně se počítá také s vylepšenou podporou připojení, které nebude vyžadovat přesné nasměrování telefonu k obloze – zařízení tak bude schopné připojit se k satelitu i v méně ideálních podmínkách.
Pokrok i pro 5G sítě a infrastrukturu
Další ze spekulovaných inovací je možnost, že Apple umožní mobilním operátorům rozšířit pokrytí 5G sítí pomocí satelitů, což by mohlo přinést stabilnější připojení na venkově a v řídce osídlených oblastech. Tato technologie je zatím ve fázi vývoje, ale její zavedení by mohlo změnit pravidla hry v oblasti bezdrátové konektivity.
Aby se tyto ambice staly realitou, musí Apple posílit spolupráci se svým satelitním partnerem Globalstar. Ten bude muset výrazně rozšířit svou infrastrukturu, což Apple podle informací částečně financuje. Cílem je zajistit, že satelitní síť zvládne nově plánované datové toky a rostoucí počet zařízení.
Co bude zdarma a za co si připlatíme?
Základní satelitní funkce by měly být nadále poskytovány zdarma – podobně jako současné nouzové zprávy. Za pokročilejší služby, jako je přenos médií nebo využití v aplikacích třetích stran, by však mohli uživatelé platit prostřednictvím svých mobilních operátorů. To by otevřelo cestu k nové formě tarifních balíčků určených přímo pro satelitní konektivitu.
Zdroj: techcrunch.com
