Realme Neo 8 poznáme do konce roku

S ročním rozestupem mezi jednotlivými generacemi u série Neo počítá společnost Realme, která by v těchto dnech měla dokončovat mobilní přírůstek pod označením Neo 8. Ten v portfoliu nahradí zástupce nesoucí název Neo 7 z prosince loňského roku. Čínský producent především počítá s nasazením nejnovějšího procesoru Snapdragon nebo kvalitní baterie pro dlouhou výdrž.
Naplní očekávání
Přední panel pravděpodobně získá 6,78palcový LTPS displej, který dosáhne na 1,5K rozlišení. Od svého předchůdce převezme minimálně variabilní obnovovací frekvenci do 120 Hz. Samozřejmostí bude uvnitř integrovaný skener otisků prstů v ultrazvukovém provedení. Hardwarovou část zastoupí čipová sada Snapdragon 8 Gen 5 z dílny Qualcommu.
Dozadu přijde křemíková baterie s kapacitou alespoň 8 000 mAh, přičemž by neměla chybět ani technologie rychlého nabíjení. Opět se inženýři mohli inspirovat u modelu Neo 7, kde v konečné fázi došlo k nasazení 80W řešení. Nekompletní výpis zatím uzavírá hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu a platforma Realme UI 7 nad Androidem 16.
Oficiální představení má proběhnout během příštího měsíce. Potom ještě může dorazit verze Neo 8 SE s čipem Dimensity 8500, kterou chystají na první čtvrtletí příštího roku. Pokud se bude opakovat loňský scénář, tak lze také vyhlížet modely Neo 8x a Neo 8 Turbo.
