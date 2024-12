Realme Neo7 je novinka s jasným displejem, velkou baterií a s IP69

Zdroj: Realme

Realme sice v poslední době představuje spíše základní mobily, ale také má na svém kontě velmi dobře vybavené smartphony. Příkladem je GT7 Pro, kde najdete nejnovější procesor od Qualcommu. Nyní zde ale máme také dobře vyhlížející mobil. Nese označení Realme Neo7.

Nabušená střední třída

Sice nemá nejnovější procesor, ale Realme Neo7 i tak dostalo top model, konkrétně Dimensity 9300+, který bude mít ještě dlouhou dobu dostatek výkonu i na nejnáročnější aplikace a hry. Sice Realme Neo7 spíše zapadne do střední třídy, ale má velmi dobře nastavené specifikace. Například displej má vyšší rozlišení, ale podstatnější je variabilní obnovovací frekvence. Navíc ve svém maximu umí dosáhnout na jas 6000 nitů.

Co se týče baterie, Realme se podařilo do mobilu vměstnat 7000 mAh, ale tloušťka není nějak velká, 8,56 mm. V případě fotografické výbavy se to zde nepřehánělo. Nabízí se relativně standardní výbava na střední třídu, ale nechybí optická stabilizace obrazu. Mezi bonusovými specifikacemi nechybí stereo reproduktory a infra port pro ovládání elektroniky.

Zajímavé je, že Realme Neo7 splňuje certifikace IP68 a IP69, takže odolá nejen ponoření do vody, ale také nebude Realme Neo7 vadit ani voda pod tlakem a při vyšší teplotě. Realme Neo7 zatím míří na čínský trh s cenou začínající na částce cca 7 200 Kč. Suma je bez daně a poplatků. Česká cena by mohla startovat na cca 9 400 Kč, což není špatná suma na takovýto mobil.

Specifikace Realme Neo7

displej: 6,78 palců, 2780×1264 pixelů, 1-120 Hz, 8T LTPO BOE S2 OLED, až 6000 nit, Crystal Armor Glass

procesor: Dimensity 9300+

12/16 GB LPDDR5X RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.0)

Android 15 + realme UI 6.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji, infra

IP68+IP69

USB Type-C audio, stereo

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a),QZSS(L1+L5)(NavIC:L5), NFC, USB Type-C

rozměry: 162,55 × 76,39 × 8,56 mm; 213 gramů

baterie: 7000 mAh + 80W

Zdroj: fonearena.com



Domů Články Realme Neo7 je novinka s jasným displejem, velkou baterií a s IP69

Následující článek Redmi Turbo 4 dorazí do konce roku Předchozí článek AI chatbot Grok je nyní přístupný všem uživatelům sítě X Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama