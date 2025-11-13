Google Mapy již zobrazují dostupnost Tesla nabíječek

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google se snaží svou mapovou a navigační aplikaci vylepšovat každou chvíli, ale vše je postavené na množství informací, které může získat, a to i od firem. V poslední době jde vidět, že chce nabídnout v Google Mapách o něco větší komfort i v případě elektromobility. Nyní se přidává další drobnější vychytávka, a to v případě Tesla nabíječek.
Spíš se přidává
Konkrétně jde o informace po množství nabíjecích slotů a jejich obsazení. Jak můžete vidět na snímku níže, tak u konkrétní Tesla nabíječky je uvedeno 1/8, což znamená, že je obsazen jen jeden z osmi slotů. Samozřejmě nechybí ani další informace, jako je například výkon a typ konektoru. Navíc novinka je k dispozici i v Česku.
Samotnou informaci sdílel oficiální účet na sociální síti X, kde je navíc zobrazena podoba i při navigování, kde se také hned dozvíte, jestli je volné místo.
Nejedná se ale o absolutní novinku jako takovou, jelikož i další nabíjecí stanice uvádí tyto informace, přičemž jsou zde i data o nefunkčních slotech. Bohužel ne každá společnost poskytuje tento typ dat, některé nabíjecí stanice ani neuvedou, jaký typ konektoru mají, případně jakým výkonem disponují. Je zde tedy ještě dost prostoru pro zlepšování.
