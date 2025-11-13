Blackview Double 11 Carnival je tady! Až 67% slevy na špičkové produkty – nejnižší ceny roku! KOMERČNÍ ČLÁNEK

Blackview Double 11 Carnival je tady! Až 67% slevy na špičkové produkty – nejnižší ceny roku!
2025-11-13T14:20:26+01:00
• 13. 11. 2025#Příslušenství

Od 11. do 19. listopadu spouští značka Blackview svou největší slevovou akci roku – Double 11 Carnival, která přináší až 67% slevy na nejnovější technologie. V nabídce najdeš extrémně odolné smartphony, výkonné AI tablety, chytré hodinky i elegantní Bluetooth brýle.

Blackview přináší velký výprodej

Ať už hledáš zařízení pro práci, outdoor nebo zábavu, právě teď máš jedinečnou příležitost pořídit si je za vůbec nejnižší ceny v roce. Množství je omezené, tak nečekej dlouho.

XPLORE 2 Series: Odolný smartphone nové generace s vestavěným projektorem

Řada XPLORE 2 přináší vrchol v oblasti odolných telefonů a je určena pro náročné uživatele, kteří vyžadují maximální výkon a spolehlivost. Modely z této série jsou postavené na čipsetu Dimensity 8300, který nabízí více než 1,33 milionu bodů v benchmarku a zajišťuje plynulý chod i při nejnáročnějším použití. K dispozici je až 48 GB RAM a úložiště o kapacitě až 3 TB (1 TB interní paměť + podpora 2TB microSD).

xplore 2 1674x938x

 

Zásadní novinkou je varianta XPLORE 2 Projector, která jako první odolný telefon na světě nabízí vestavěný projektor s 120FPS projekcí a možností promítat obraz až na 100 palců. Je ideální nejen pro prezentace v terénu, ale i pro filmový zážitek kdykoliv a kdekoliv.

xplore 2 projector 1676x942x

Obě verze XPLORE 2 mají AMOLED displej s rozlišením 3.2K, obnovovací frekvencí 120 Hz a extrémním jasem až 2600 nitů, takže jsou perfektně čitelné i na přímém slunci. Fotoaparáty zahrnují 50Mpx hlavní snímač od Samsungu, 20Mpx noční vidění, podporu HDR10+, OIS+EIS stabilizaci a 4K video při 60 FPS. Nechybí duální vodotěsné USB porty, Wi-Fi 6E, eSIM a celková odolnost vůči vodě, prachu i nárazům – i bez nasazených krytek konektorů.

XPLORE 1: Maximalistická výdrž a odolnost do extrému

Pokud hledáš telefon, který tě nezradí ani v těch nejdrsnějších podmínkách, XPLORE 1 je jasná volba. Disponuje extrémní baterií o kapacitě 20 000 mAh, což odpovídá čtyřnásobku běžného smartphonu. Nabízí výdrž až 42 dní v pohotovostním režimu a snadno zvládne i několikadenní výpravy bez přístupu k nabíječce. Kromě toho odolá pádům z výšky 6 metrů, tlaku až 500 kg i ponoření do hloubky 2 metrů.

xplore 1 1678x944x

Zadní stranu telefonu doplňuje praktický 2palcový sekundární displej, který umožňuje rychlý přístup k informacím, notifikacím, kompasu nebo foťáku. O fotografii se stará 64Mpx hlavní kamera, 50Mpx selfie snímač a 20Mpx noční vidění. Výkon obstarává čip Dimensity 7050 a 48GB kombinovaná RAM, doplněná až o 2TB rozšiřitelné úložiště.

ZENO 10: Chytrý 5G tablet s umělou inteligencí

ZENO 10 je výkonný AI tablet, který spojuje plynulé ovládání, inteligentní asistenci a vysokou produktivitu. S 11palcovým FHD+ displejem, obnovovací frekvencí 90 Hz a certifikací TÜV SÜD je šetrný k očím i při delším používání. Díky funkcím jako PC Mode 2.0 a Split Screen 2.0 se snadno přepne z režimu zábavy na plnohodnotnou práci. Předinstalovaný balíček WPS Office navíc šetří čas při každodenním používání.

zeno 10 1676x936x

Výkon zajišťuje čip UNISOC T8200 a baterie s kapacitou 8800 mAh. Opravdovou sílu tabletu ale odemyká AI asistent Doke OS 3.0, který integruje modely ChatGPT-4o Mini, Gemini AI 2.0 a DeepSeek-R1. Pro milovníky filmů tablet podporuje 1080p streamování v Netflixu a dalších službách díky certifikaci Widevine L1.

W90 Pro: Chytré hodinky s výdrží až 45 dní a AI funkcemi

W90 Pro jsou chytré hodinky s elegantním designem, 1,43palcovým AMOLED displejem a luxusním tělem z pozlacené oceli. Zaujmou nejen vzhledem, ale i výdrží – až 45 dní v pohotovostním režimu díky 900mAh baterii. Jsou ideální pro sportovce i manažery, protože kombinují sledování zdraví, sportovní režimy a hlasového asistenta.

w90 1680x936x

Mezi funkcemi najdeš měření srdečního tepu, krevního kyslíku, stresu a spánku, více než 100 sportovních režimů, GPS a kompas Precision Compass 2.0. Díky podpoře ChatGPT lze měnit ciferníky hlasem a přizpůsobit hodinky svému stylu.

BV100 Bluetooth Brýle: Inteligentní nositelná technologie s kamerou a překladačem

Brýle BV100 kombinují elegantní design s AI funkcemi. Vybavené 8Mpx HD kamerou, video stabilizací a LED bleskem umožňují pořizovat kvalitní záznamy. Díky zabudované umělé inteligenci zvládají překlad v reálném čase do 23 jazyků, přepis mluveného slova i rozpoznávání objektů.

bv100 1676x940x

Zvuk zajišťují otevřené stereo reproduktory, které zachovávají kontakt s okolím, a dva ENC mikrofony zajišťují kvalitní přenos hlasu i v hlučném prostředí. Brýle se tak hodí jak pro práci, tak pro každodenní použití.

Nejnižší ceny roku jen do 19. listopadu

Výprodej Blackview Double 11 Carnival je časově omezený a počet kusů je limitovaný. Ceny padají až o 67 %, což z něj činí ideální příležitost pro nákup vybavení, které kombinuje odolnost, výkon a chytré technologie. Ať už míříš do divočiny, kanceláře nebo jen hledáš spolehlivého společníka na každý den, právě teď je ten pravý čas.

A jaké jsou ceny?

XPLORE 2 Series

VariantaPůvodní cenaSlevaAkční cena
XPLORE 2 Projector (12+256GB)$1 079,98až 59 %$464,99
XPLORE 2 Projector (16+1TB)$1 159,98až 59 %$494,99
XPLORE 2 (12+256GB)$839,98až 61 %$334,91
XPLORE 2 (16+1TB)$958,98až 61 %$395,81

XPLORE 1

VariantaPůvodní cenaSlevaAkční cena
12GB + 256GB$524,6154 %$241,38
16GB + 512GB$558,4854 %$259,53

ZENO 10 AI Tablet

VariantaPůvodní cenaSlevaAkční cena
8GB + 128GB$339,9850 %$159,99
8GB + 256GB$359,9850 %$169,99

W90 Pro AI Smartwatch

ModelPůvodní cenaSlevaAkční cena
W90 Pro$119,9867 %$34,99

BV100 AI Bluetooth Brýle

ModelPůvodní cenaSleva celkem*Akční cena
BV100$79,98až 59 %$32,99

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Recenze Apple Watch Series 11 a Google Pixel Watch 4: Vyplatí se upgrade?

💡ANKETA: Jak často se přistihnete při tzv. „doom scrollingu“ – bezmyšlenkovitém projíždění feedu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat