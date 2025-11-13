Blackview Double 11 Carnival je tady! Až 67% slevy na špičkové produkty – nejnižší ceny roku!

Od 11. do 19. listopadu spouští značka Blackview svou největší slevovou akci roku – Double 11 Carnival, která přináší až 67% slevy na nejnovější technologie. V nabídce najdeš extrémně odolné smartphony, výkonné AI tablety, chytré hodinky i elegantní Bluetooth brýle.
Blackview přináší velký výprodej
Ať už hledáš zařízení pro práci, outdoor nebo zábavu, právě teď máš jedinečnou příležitost pořídit si je za vůbec nejnižší ceny v roce. Množství je omezené, tak nečekej dlouho.
XPLORE 2 Series: Odolný smartphone nové generace s vestavěným projektorem
Řada XPLORE 2 přináší vrchol v oblasti odolných telefonů a je určena pro náročné uživatele, kteří vyžadují maximální výkon a spolehlivost. Modely z této série jsou postavené na čipsetu Dimensity 8300, který nabízí více než 1,33 milionu bodů v benchmarku a zajišťuje plynulý chod i při nejnáročnějším použití. K dispozici je až 48 GB RAM a úložiště o kapacitě až 3 TB (1 TB interní paměť + podpora 2TB microSD).
Zásadní novinkou je varianta XPLORE 2 Projector, která jako první odolný telefon na světě nabízí vestavěný projektor s 120FPS projekcí a možností promítat obraz až na 100 palců. Je ideální nejen pro prezentace v terénu, ale i pro filmový zážitek kdykoliv a kdekoliv.
Obě verze XPLORE 2 mají AMOLED displej s rozlišením 3.2K, obnovovací frekvencí 120 Hz a extrémním jasem až 2600 nitů, takže jsou perfektně čitelné i na přímém slunci. Fotoaparáty zahrnují 50Mpx hlavní snímač od Samsungu, 20Mpx noční vidění, podporu HDR10+, OIS+EIS stabilizaci a 4K video při 60 FPS. Nechybí duální vodotěsné USB porty, Wi-Fi 6E, eSIM a celková odolnost vůči vodě, prachu i nárazům – i bez nasazených krytek konektorů.
XPLORE 1: Maximalistická výdrž a odolnost do extrému
Pokud hledáš telefon, který tě nezradí ani v těch nejdrsnějších podmínkách, XPLORE 1 je jasná volba. Disponuje extrémní baterií o kapacitě 20 000 mAh, což odpovídá čtyřnásobku běžného smartphonu. Nabízí výdrž až 42 dní v pohotovostním režimu a snadno zvládne i několikadenní výpravy bez přístupu k nabíječce. Kromě toho odolá pádům z výšky 6 metrů, tlaku až 500 kg i ponoření do hloubky 2 metrů.
Zadní stranu telefonu doplňuje praktický 2palcový sekundární displej, který umožňuje rychlý přístup k informacím, notifikacím, kompasu nebo foťáku. O fotografii se stará 64Mpx hlavní kamera, 50Mpx selfie snímač a 20Mpx noční vidění. Výkon obstarává čip Dimensity 7050 a 48GB kombinovaná RAM, doplněná až o 2TB rozšiřitelné úložiště.
ZENO 10: Chytrý 5G tablet s umělou inteligencí
ZENO 10 je výkonný AI tablet, který spojuje plynulé ovládání, inteligentní asistenci a vysokou produktivitu. S 11palcovým FHD+ displejem, obnovovací frekvencí 90 Hz a certifikací TÜV SÜD je šetrný k očím i při delším používání. Díky funkcím jako PC Mode 2.0 a Split Screen 2.0 se snadno přepne z režimu zábavy na plnohodnotnou práci. Předinstalovaný balíček WPS Office navíc šetří čas při každodenním používání.
Výkon zajišťuje čip UNISOC T8200 a baterie s kapacitou 8800 mAh. Opravdovou sílu tabletu ale odemyká AI asistent Doke OS 3.0, který integruje modely ChatGPT-4o Mini, Gemini AI 2.0 a DeepSeek-R1. Pro milovníky filmů tablet podporuje 1080p streamování v Netflixu a dalších službách díky certifikaci Widevine L1.
W90 Pro: Chytré hodinky s výdrží až 45 dní a AI funkcemi
W90 Pro jsou chytré hodinky s elegantním designem, 1,43palcovým AMOLED displejem a luxusním tělem z pozlacené oceli. Zaujmou nejen vzhledem, ale i výdrží – až 45 dní v pohotovostním režimu díky 900mAh baterii. Jsou ideální pro sportovce i manažery, protože kombinují sledování zdraví, sportovní režimy a hlasového asistenta.
Mezi funkcemi najdeš měření srdečního tepu, krevního kyslíku, stresu a spánku, více než 100 sportovních režimů, GPS a kompas Precision Compass 2.0. Díky podpoře ChatGPT lze měnit ciferníky hlasem a přizpůsobit hodinky svému stylu.
BV100 Bluetooth Brýle: Inteligentní nositelná technologie s kamerou a překladačem
Brýle BV100 kombinují elegantní design s AI funkcemi. Vybavené 8Mpx HD kamerou, video stabilizací a LED bleskem umožňují pořizovat kvalitní záznamy. Díky zabudované umělé inteligenci zvládají překlad v reálném čase do 23 jazyků, přepis mluveného slova i rozpoznávání objektů.
Zvuk zajišťují otevřené stereo reproduktory, které zachovávají kontakt s okolím, a dva ENC mikrofony zajišťují kvalitní přenos hlasu i v hlučném prostředí. Brýle se tak hodí jak pro práci, tak pro každodenní použití.
Nejnižší ceny roku jen do 19. listopadu
Výprodej Blackview Double 11 Carnival je časově omezený a počet kusů je limitovaný. Ceny padají až o 67 %, což z něj činí ideální příležitost pro nákup vybavení, které kombinuje odolnost, výkon a chytré technologie. Ať už míříš do divočiny, kanceláře nebo jen hledáš spolehlivého společníka na každý den, právě teď je ten pravý čas.
A jaké jsou ceny?
XPLORE 2 Series
|Varianta
|Původní cena
|Sleva
|Akční cena
|XPLORE 2 Projector (12+256GB)
|$1 079,98
|až 59 %
|$464,99
|XPLORE 2 Projector (16+1TB)
|$1 159,98
|až 59 %
|$494,99
|XPLORE 2 (12+256GB)
|$839,98
|až 61 %
|$334,91
|XPLORE 2 (16+1TB)
|$958,98
|až 61 %
|$395,81
XPLORE 1
|Varianta
|Původní cena
|Sleva
|Akční cena
|12GB + 256GB
|$524,61
|54 %
|$241,38
|16GB + 512GB
|$558,48
|54 %
|$259,53
ZENO 10 AI Tablet
|Varianta
|Původní cena
|Sleva
|Akční cena
|8GB + 128GB
|$339,98
|50 %
|$159,99
|8GB + 256GB
|$359,98
|50 %
|$169,99
W90 Pro AI Smartwatch
|Model
|Původní cena
|Sleva
|Akční cena
|W90 Pro
|$119,98
|67 %
|$34,99
BV100 AI Bluetooth Brýle
|Model
|Původní cena
|Sleva celkem*
|Akční cena
|BV100
|$79,98
|až 59 %
|$32,99
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
OnePlus 15 představen, neposkočil jen v jednom čísle
Realme Neo 8 poznáme do konce roku
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře