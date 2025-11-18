Apple se připravuje na odchod Tima Cooka, nástupce by mohl být oznámen už příští rok

2025-11-18T20:00:13+01:00
• 18. 11. 2025

Zdroj: 9to5Mac

Podle informací britského deníku Financial Times se společnost Apple aktivně připravuje na nástupce Tima Cooka, který by mohl opustit pozici výkonného ředitele už v příštím roce. Cook stojí v čele Applu od roku 2011, kdy nahradil zesnulého Steva Jobse, a pod jeho vedením se firma vyšvihla na pozici nejhodnotnější společnosti světa s tržní kapitalizací přes 4 biliony dolarů.

Konec jedné éry: Tim Cook po 14 letech zvažuje odchod z Apple

Tim Cook během svého působení v roli CEO dohlížel nejen na uvedení nových produktů, jako jsou Apple Watch, AirPods nebo Vision Pro, ale také na rozšíření Applu v oblasti služeb – vznikly například Apple TV+, Apple Arcade nebo Apple Fitness+. Jeho schopnost kombinovat růst hardwaru a služeb z něj udělala jednoho z nejúspěšnějších technologických lídrů 21. století.

Nyní ale podle několika zdrojů blízkých vedení Applu nastal čas pro změnu. Očekává se, že Cook by mohl odejít v průběhu příštího roku, přičemž oficiální oznámení by mohlo přijít již před výsledkovou zprávou za leden. To by umožnilo plynulý přechod v rámci všech klíčových událostí společnosti v roce 2026, včetně WWDC nebo tradičního zářijového představení nových iPhonů.

tim cook apple 620x465x

Zdroj: Fonearena

Kdo nahradí Cooka? Nejvážnějším kandidátem je John Ternus

Nejčastěji skloňovaným jménem pro post CEO je John Ternus, současný senior viceprezident pro hardware engineering, který je v Applu od roku 2001. Ternus vedl vývoj několika klíčových produktů a hrál zásadní roli v přechodu na vlastní čipy Apple Silicon. Jeho dlouholeté zkušenosti a technické zázemí z něj dělají logického nástupce, i když zatím není rozhodnutí finální.

Apple zatím změnu oficiálně nepotvrdil, ale podle informací Financial Times představení nového lídra proběhne včas, aby bylo možné vše koordinovat s dlouhodobým strategickým plánováním firmy.

Připravovaná výměna na postu CEO není jedinou personální změnou ve vedení společnosti. Letos Apple oznámil, že novým provozním ředitelem (COO) se stal Sabih Khan, který nahradil dlouholetého manažera Jeffa Williamse. I tato změna je považována za součást širší restrukturalizace vedení firmy s důrazem na nové výzvy v oblasti AI, služeb a mezinárodní expanze.

Zdroj: engadget.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Dotekománie.cz

