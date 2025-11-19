Úterní internetový výpadek nebyl způsoben kybernetickým útokem

Zdroj: Cloudflare
V úterý z ničeho nic přestalo mnoho služeb a stránek na internetu fungovat, přičemž vše má společného „viníka“. Tím je v podstatě společnost Cloudflare, která provozuje mimo jiné službu CDN, tedy Content Delivery Network. Ta slouží nejen pro ochranu samotných serverů partnerů, ale také snižuje datovou náročnost a umí poskytovat obsah rychleji ve velkém měřítku. Samotné komplikace na straně CDN způsobily problémy u tak populárních služeb, jako je například sociální síť X nebo ChatGPT.
Jak se objevily první komplikace, hned se spekulovalo, jestli Cloudflare není pod nějakým útokem, nebo se hackerům podařilo narušit systém. Nyní již víme, že se nejednalo o kybernetický útok.
Jedna chyba
Společnost Cloudflare zveřejnila zprávu, kde jednoznačně popírá, že by výpadek byl nějak přímo nebo nepřímo spojen s kybernetickým útokem na infrastrukturu. Chyba, která způsobila výpadek, vznikla v chybném oprávnění u databáze, což způsobilo chybné generování obsahu do Bot Management, tedy systému pro správu botů.
Tento obsah byl dvojnásobné velikosti a byl distribuován do všech jejich serverů a počítačů. Jejich software pro směřování obsahu má ale své limity na velikost souboru, což právě způsobilo následnou nestabilitu a pád. Z počátku to ale vypadalo, že se jedná o hyper-scale DDoS útok, ale nakonec byl skutečný problém identifikovaný. Zprovoznění bylo následně řešeno distribucí staršího normálního souboru.
Samotný návrat do normálního stavu byl až v odpoledních hodinách. Tato chyba ve své podstatě způsobila 5,5hodinový výpadek napříč platformami využívající Cloudflare. Nyní se již nasazují nové postupy, které mají eliminovat takový kaskádovitý výpadek. Společnost uvádí, že se aplikují bezpečnostní postupy na takové konfigurační soubory, současně bude zde více možností pro zastavení šíření takových problémů na globální úrovni a další.
I tak se jedná o poměrně velký problém, když problém jedné společnosti má dopad na poměrně hodně služeb na internetu. Nyní se bude muset Cloudflare vyrovnat s nespokojenými zákazníky a uživateli. Současně bude muset svou reputaci napravit. Samotný výpadek byl totiž nejrozsáhlejší od roku 2019
