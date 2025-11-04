Quick Share pro Windows dostává upravené rozhraní

Zdroj: Google
Google postupně pracoval na Quick Share, tedy funkci pro sdílení obsahu mezi zařízeními, přičemž nezapomněl na Windows. Je pravda, že se pracuje i na variantě pro iOS. Mezitím zde ale máme aktualizaci pro počítače.
Trochu jiné UX
Nemusíte se obávat nějakých dramatických změn. Spíše se jedná o grafické změny a také rozšíření textů, případně jejich jednoznačnost. Například v původní verzi jste si mohli vybrat, od koho budete dostávat soubory, případně komu povolíte poslání. Nabízí se možnosti jako od kohokoliv, od kontaktů, od vašich zařízení nebo že bude počítač neviditelný. Takzvané vypnutí nebo odmítnutí zde není jednoznačně uuvedeno.
To se s novou verzí mění a jsou zde možnosti jako původní možnosti, ale místo položky, že je zařízení skryté, se nabízí nově dvě nové: Nikdo a Každý na 10 minut. Můžete tak úplně vypnout dostupnost, nebo ji povolit pro kohokoliv na 10 minut.
Grafické změny jsou spíše subtilní, ale jde to vidět v nastavení a také v seznamu zařízení, kam poslat soubor. Zde již nejsou jednotlivá zařízení jako seznam, ale grafika odpovídá tomu, co je k dispozici na mobilu. Tedy že jsou zařízení vedle sebe. Podstatnější změna je ale právě v možnostech sdílení.
Nová podoba je součástí verze 1.0.2351.1 Quick Share pro Widnows. Pakliže ji nevidíte, stačí aplikaci úplně ukončit a pak nastartovat znovu. Aspoň toto pomohlo v našem případě.
