Quick Share pro Windows dostává upravené rozhraní

Quick Share pro Windows dostává upravené rozhraní
2025-11-04T16:00:19+01:00
• 4. 11. 2025#Aplikace

Zdroj: Google

Google postupně pracoval na Quick Share, tedy funkci pro sdílení obsahu mezi zařízeními, přičemž nezapomněl na Windows. Je pravda, že se pracuje i na variantě pro iOS. Mezitím zde ale máme aktualizaci pro počítače.

Google pracuje na Quick Share pro iPhony

Trochu jiné UX

Nemusíte se obávat nějakých dramatických změn. Spíše se jedná o grafické změny a také rozšíření textů, případně jejich jednoznačnost. Například v původní verzi jste si mohli vybrat, od koho budete dostávat soubory, případně komu povolíte poslání. Nabízí se možnosti jako od kohokoliv, od kontaktů, od vašich zařízení nebo že bude počítač neviditelný. Takzvané vypnutí nebo odmítnutí zde není jednoznačně uuvedeno.

To se s novou verzí mění a jsou zde možnosti jako původní možnosti, ale místo položky, že je zařízení skryté, se nabízí nově dvě nové: Nikdo a Každý na 10 minut. Můžete tak úplně vypnout dostupnost, nebo ji povolit pro kohokoliv na 10 minut.

Screenshot 2025 11 04 075016 875x657x Screenshot 2025 11 04 075406 874x658x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Grafické změny jsou spíše subtilní, ale jde to vidět v nastavení a také v seznamu zařízení, kam poslat soubor. Zde již nejsou jednotlivá zařízení jako seznam, ale grafika odpovídá tomu, co je k dispozici na mobilu. Tedy že jsou zařízení vedle sebe. Podstatnější změna je ale právě v možnostech sdílení.

Nová podoba je součástí verze 1.0.2351.1 Quick Share pro Widnows. Pakliže ji nevidíte, stačí aplikaci úplně ukončit a pak nastartovat znovu. Aspoň toto pomohlo v našem případě.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat