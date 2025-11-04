Motorola oznámila cenově dostupný model Moto G100s

Motorola Moto G100s | Zdroj: Gizmochina
Oficiální představení má za sebou mobilní novinka s názvem Moto G100s, která doplňuje jen pár týdnů starý přírůstek Moto G100. Společnost Motorola si dovolila nastavit velmi atraktivní prodejní cenu, přičemž případní zájemci dostanou slušně vybavené zařízení. Model po stránce designu samozřejmě navazuje na všechny ostatní telefony v aktuální nabídce výrobce.
Na nic si nehraje
Moto G100s disponuje 6,72palcovým LCD displejem, který dosahuje na Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Otvor uprostřed ještě vyplňuje základní 8MPx selfie kamerka. Hardwarovou sestavu táhne čipset Snapdragon 7s Gen 2 od Qualcommu vedle 8GB operační paměti RAM. Uživatelská data pobere 128/256GB interní úložiště.
Vzadu rozhodně nepřehlédnete dva objektivy fotoaparátu (50 + 8 MPx) s přisvětlovací LED diodou. Ovšem daleko větší pozornost budí 7 000mAh článek baterie podporující technologii 30W nabíjení přes USB-C kabel. Následně ve výpisu výbavy zaujme certifikace odolnosti IP64, boční snímač otisků prstů, technologie NFC nebo duální systém reproduktorů.
Do volného prodeje míří pouze dvě barevné možnosti (černá, modrá) a cenovka po přepočtu startuje u hranice 2 964 Kč. Kdo raději zvolí vyšší konfiguraci, tak si může připravit cca 3 261 Kč.
