Propojení Apple AirDrop a Android QuickShare – konečně jde jednoduše sdílet mezi mobily

2025-11-20T19:03:46+01:00
• 20. 11. 2025#Android #iOS

Zdroj: Google

V dnešním světě máme na trhu ve své podstatě dva hlavní operační systémy, Android a iOS. Sice jsou si v některých ohledech podobné, ale některé funkce jsou zamknuté jen na platformu. Google se to snaží měnit a například nedávno se mu podařilo donutit Apple, aby přidal podporu pro RCS, tedy novější a lepší standard než SMS. Nyní zde máme doslova průlom, jelikož se QuickShare dá využít s Apple AirDrop.

AirDrop a QuickShare

Právě jednoduché sdílení mezi Androidem a iOS nebylo nikdy jednoduché. Buď jste museli sáhnout po cloudovém řešení, nebo si nainstalovat nějakou aplikaci. QuickShare se dal do dnešního dne využívat mezi mobily a také počítači s Windows. AirDrop je naopak jen pro ekosystém Applu.

Google ale dnes představil, že obě platformy nově spolupracují. Jednoduše jde využít AirDrop a QuickShare pro sdílení mezi zařízeními, přičemž není nutné cokoliv instalovat navíc, aspoň podle oficiálního prohlášení. Je zde ale jedna podmínka. Aby sdílení mohlo probíhat, respektive aby mohlo začít, je nutné nastavit soukromí tak, že je zařízení viditelné pro všechny.

Aktuálně není k dispozici sdílení mezi kontakty nebo něco pokročilejšího. Vše je zabezpečené a nic nejde přes servery, jedná se stále o spojení přímo mezi zařízeními. Je zde ale ještě jedna limitace. Aktuálně toto sdílení je podporováno jen u Pixelů 10, ale dojde k rozšíření na všechny mobily s Androidem.

Zdroj: 9to5google.com

ChatGPT za 100 Kč & Operátorský bizár

💡ANKETA: Která platforma vás nejčastěji „vcucne“ do doom scrollingu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

