Google Fotky dostanou meme generátor

Google Fotky dostanou meme generátor
2025-11-06T16:00:11+01:00
• 6. 11. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Google

Google Fotky nabízí nejrůznější možnosti a funkce. Například nedávno jsme vás informovali o vylepšení vyhledávání s pomocí Gemini, ale nyní zde máme něco s trochu jiného soudku, co asi jen tak nevyužijete, případně jde jen o funkci pro pobavení.

Meme a Google Fotky

Google Fotky mají dostat nový meme generátor, který se bude ukrývat v nabídce, kde je standardně možnost vytvoření alba, koláže, vzpomínkového videa, animace a filmové fotky. Sice novinka ještě není k dispozici, ale aplikace ve verzi 7.51.0 obsahuje značné části kódu, které se navíc podařilo aktivovat.

Sice meme generátor ještě není zcela hotový, ale už známe podrobnosti. Jak asi tušíte, i zde se bude využívat AI pro generování meme z vaší fotografie. Níže můžete vidět lehkou ukázku.

Google Photos Me Meme feature 1 486w 1080hjpg 486x1080x Google Photos Me Meme feature 3 486w 1080hjpg 486x1080x

Zdroj: androidauthority

Meme generátor bude založen na šablonách, takže si první vyberete snímek a pak si zvolíte šablonu. AI následně zpracuje meme do výsledné podoby, ale ještě netušíme, jestli bude možné měnit texty. Kolik šablon bude celkově, také není jasné. Využitelnost takového rozšíření aplikace asi nebude moc veliká, ale ostatně si vývojářů z Googlu občas rádi hrají. Minimálně se funkce použije pro trénování a případně vývoj jiných funkcí.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat