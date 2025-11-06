Google Fotky dostanou meme generátor

Zdroj: Google
Google Fotky nabízí nejrůznější možnosti a funkce. Například nedávno jsme vás informovali o vylepšení vyhledávání s pomocí Gemini, ale nyní zde máme něco s trochu jiného soudku, co asi jen tak nevyužijete, případně jde jen o funkci pro pobavení.
Meme a Google Fotky
Google Fotky mají dostat nový meme generátor, který se bude ukrývat v nabídce, kde je standardně možnost vytvoření alba, koláže, vzpomínkového videa, animace a filmové fotky. Sice novinka ještě není k dispozici, ale aplikace ve verzi 7.51.0 obsahuje značné části kódu, které se navíc podařilo aktivovat.
Sice meme generátor ještě není zcela hotový, ale už známe podrobnosti. Jak asi tušíte, i zde se bude využívat AI pro generování meme z vaší fotografie. Níže můžete vidět lehkou ukázku.
Meme generátor bude založen na šablonách, takže si první vyberete snímek a pak si zvolíte šablonu. AI následně zpracuje meme do výsledné podoby, ale ještě netušíme, jestli bude možné měnit texty. Kolik šablon bude celkově, také není jasné. Využitelnost takového rozšíření aplikace asi nebude moc veliká, ale ostatně si vývojářů z Googlu občas rádi hrají. Minimálně se funkce použije pro trénování a případně vývoj jiných funkcí.
Zdroj: androidauthority.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Apple Watch přijdou o jednu funkci v EU, a podstatnou
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře