Black Friday na Alze je v plném proudu: Tipy na Apple hardware se slevami až 19 %
2025-11-23T20:22:37+01:00
• 24. 11. 2025#iOS #macOS

Listopadová nákupní horečka běží na plné obrátky a hlavní kampaň Black Friday na Alze je v plném proudu. Největší český e-shop do své nabídky průběžně zařazuje tisíce zlevněných položek, přičemž aktuální vlna slev je obzvláště zajímavá pro příznivce značky Apple. V klíčových kategoriích se slevy šplhají až na 19 %.

Jelikož akce již nějakou dobu trvá, je nyní ideální chvíle podívat se na to nejzajímavější, co je stále k dispozici. Ať už plánujete včasný nákup vánočních dárků nebo upgrade vlastní elektroniky, níže přinášíme přehled kategorií, které se momentálně vyplatí sledovat.

iPhone, Apple Watch a iPady výhodněji

Jednou z nejvyhledávanějších sekcí je bezesporu mobilní a nositelná elektronika. V rámci probíhajícího Black Friday se ceny vybraných modelů iPhonů, chytrých hodinek Apple Watch a tabletů iPad propadly až o 19 %. Nabídka pokrývá jak zařízení pro běžné uživatele, tak výkonné stroje pro profesionály.

Macy a MacBooky pro práci i zábavu

Výrazné cenové úpravy se týkají i kategorie počítačů. Pokud zvažujete přechod na macOS nebo hledáte výkonnější pracovní stanici, aktuální nabídka přináší slevy až 19 % na vybrané počítače a notebooky Apple. K dispozici jsou modely napříč různými konfiguracemi, od lehkých přenosných laptopů až po stolní řešení.

Audio a doplňky za lepší cenu

Pro ucelený zážitek z ekosystému Apple nesmí chybět ani kvalitní příslušenství. Sekce sluchátek aktuálně nabízí slevy dosahující až 14 %. V akci lze stále najít oblíbené modely AirPods, které vynikají svou ergonomií a bezproblémovou konektivitou.

Black Friday na Alze pokračuje do vyprodání zásob nebo do ukončení kampaně. Vzhledem k tomu, že akce již běží a zájem o Apple produkty je tradičně vysoký, dostupnost konkrétních modelů se může velmi rychle měnit.

Kompletní nabídku naleznete na adrese alza.cz/black-friday.

