Black Friday na Alze je v plném proudu: Tipy na Apple hardware se slevami až 19 %

Listopadová nákupní horečka běží na plné obrátky a hlavní kampaň Black Friday na Alze je v plném proudu. Největší český e-shop do své nabídky průběžně zařazuje tisíce zlevněných položek, přičemž aktuální vlna slev je obzvláště zajímavá pro příznivce značky Apple. V klíčových kategoriích se slevy šplhají až na 19 %.
Jelikož akce již nějakou dobu trvá, je nyní ideální chvíle podívat se na to nejzajímavější, co je stále k dispozici. Ať už plánujete včasný nákup vánočních dárků nebo upgrade vlastní elektroniky, níže přinášíme přehled kategorií, které se momentálně vyplatí sledovat.
iPhone, Apple Watch a iPady výhodněji
Jednou z nejvyhledávanějších sekcí je bezesporu mobilní a nositelná elektronika. V rámci probíhajícího Black Friday se ceny vybraných modelů iPhonů, chytrých hodinek Apple Watch a tabletů iPad propadly až o 19 %. Nabídka pokrývá jak zařízení pro běžné uživatele, tak výkonné stroje pro profesionály.
- iPhone 16e 128GB (-6 %)
- iPhone 16 Pro 1TB (-7 %)
- iPhone 16 128GB (-8 %)
- iPad Air 11″ M3 256GB Cellular Vesmírně šedá 2025 (-7 %)
- iPad Air 13″ M3 128GB Cellular Modrá 2025 (-7 %)
- iPad Air 11″ M3 256GB Wifi Modrá 2025 (-7 %)
- Apple Watch Series 10 46mm Cellular Břidlicově šedý titan s břidlicově šedým milánským tahem – S/M (-14 %)
- Apple Watch Series 10 42mm Cellular Břidlicově šedý titan s černým sportovním řemínkem – M/L (-16 %)
- Apple Watch Ultra 2 49mm Natural Titanium Case with Tan Alpine Loop – Small (-19 %)
- Další slevy najdete zde
Macy a MacBooky pro práci i zábavu
Výrazné cenové úpravy se týkají i kategorie počítačů. Pokud zvažujete přechod na macOS nebo hledáte výkonnější pracovní stanici, aktuální nabídka přináší slevy až 19 % na vybrané počítače a notebooky Apple. K dispozici jsou modely napříč různými konfiguracemi, od lehkých přenosných laptopů až po stolní řešení.
- MacBook Air 15″ M4 US 2025 Temně inkoustový – s výkupním bonusem 2 500 Kč (-7 %)
- MacBook Air 15″ M4 International 2025 Temně inkoustový – s výkupním bonusem 2 500 Kč (-11 %)
- MacBook Air 13″ M4 International 2025 Stříbrný – s výkupním bonusem 2 500 Kč (-14 %)
- Mac mini M4 PRO 2024 CTO – s výkupním bonusem 2 500 Kč (-19 %)
- Další slevy najdete zde
Audio a doplňky za lepší cenu
Pro ucelený zážitek z ekosystému Apple nesmí chybět ani kvalitní příslušenství. Sekce sluchátek aktuálně nabízí slevy dosahující až 14 %. V akci lze stále najít oblíbené modely AirPods, které vynikají svou ergonomií a bezproblémovou konektivitou.
- Apple AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku (-6 %)
- Apple AirPods 4 (-14 %)
- Další slevy najdete zde
Black Friday na Alze pokračuje do vyprodání zásob nebo do ukončení kampaně. Vzhledem k tomu, že akce již běží a zájem o Apple produkty je tradičně vysoký, dostupnost konkrétních modelů se může velmi rychle měnit.
Kompletní nabídku naleznete na adrese alza.cz/black-friday.
