Honor 400 a 400 Pro jsou novinky zaměřené na AI a focení, cena startuje na 12 490 Kč

Společnost Honor první uvedla na našem trhu model 400 Lite (recenze), takže bylo jasné, že se co nevidět dočkáme vyšších verze. Nakonec zde máme rovnou dvě novinky nesoucí označení Honor 400 a Honor 400 Pro.

„Řada HONOR 400 byla vytvořena proto, aby zpřístupnila AI fotografické funkce všem,“ uvedl James Li, CEO společnosti HONOR. „Uživatelé nyní mají přístup k funkcím na úrovni vlajkových modelů za dostupnější cenu, a navíc si mohou užít zcela nové zážitky s umělou inteligencí – od ultračistých AI fotografií po pokročilé nástroje s AI pro úpravy fotografií, které přinášejí široké a zábavné možnosti kreativního vyjádření.“

Střední třída, jak se patří

Samozřejmě Honor 400 Pro nabízí nejlepší výbavu. Skoro bychom mohli tento kousek nazvat top modelem, ale má trochu starší procesor. Zde se nabízí Snapdragon 8 Gen 3, což je i na dnešní dobu velmi výkonný kousek, jen tedy není nejnovější. I tak by měl být spokojen i náročnější uživatel. Honor 400 Pro se může pochlubit plnou odolností, což je garantováno certifikacemi IP68 a IP69.

Hlavní chlouba je na zádech, kde se vyjímají tři foťáky ve foto modulu s méně tradičním vzhledem. Hlavní snímač má 200 MPx a pak je zde také telefoťák. Oba mají optickou stabilizaci obrazu. Třetí snímač slouží pro ultra širokoúhlé focení. Aby toho nebylo málo, tak kromě 100W technologie nabíjení je zde i bezdrátová varianta s výkonem 50W. Samozřejmostí jsou pak stereo reproduktory.

Základní model Honor 400 sdílí některé specifikace, ale například procesor byl vyměněn za Snapdragon 7 Gen 3, rychlost nabíjení byla omezena na 66 W a chybí zde bezdrátová technologie. Mezi foťáky chybí teleobjektiv a odolnost byla lehce ochuzena. Honor 400 má certifikaci IP65, takže to není na ponoření do vody.

Oba smartphony mohou společně chlubit jasem u displeje, jelikož dosahuje až na hodnotu 5000 mAh. Oba mají 120Hz obnovovací frekvenci a nechybí vysoké rozlišení. Také sdílí nejrůznější AI nástroje na focení, upravování a také generování obsahu, i na základě toho, co sami pořídíte. Co se týče softwarové podpory, má být po dobu 6 let.

Na českém trhu budou mobily dostupné od 22. 5. 2025. Honor 400 za doporučenou cenu 12 490 Kč a Honor 400 Pro za doporučenou cenu 18 990 Kč.

Specifikace Honor 400

displej: 6,55 palců, 2736 x 1264 pixelů, OLED, až 5000 nitů

procesor: Snapdragon 7 Gen 3

RAM: 8 GB

úložiště: 256/512 GB

Dual SIM

Android 15 + MagicOS 9

Foťáky: zadní – 200 MPx, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx

IP65

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4

rozměry: 156,5 x 74,6 x 7,3 mm; 184 gramů

baterie: 5300 mAh + 66 W USB C

Specifikace Honor 400 Pro

displej: 6,7 palců, 2800 x 1280 pixelů, OLED, až 5000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 GB

Dual SIM

Android 15 + MagicOS 9

Foťáky: zadní – 200 MPx, OIS 50 MPx, OIS, 3x zoom 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx ? MPx

IP68, IP69

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4

rozměry: 160,8 x 76,1 x 8,1 mm; 205 gramů

baterie: 5300 mAh + 100 W USB C, 50 W bezdrátově



