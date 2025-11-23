Nový MacBook Air se vyplatí jako nikdy, cena klesla ze třiceti na 24 tisíc

Lepší chvíle pořídit si Mac tu ještě nebyla. Nejnovější MacBook Air M4 zlevnil o rekordních 6 tisíc. Vychází teď na pouhých 23 989 Kč, běžně přitom stojí třicet tisíc. V Mobil Pohotovosti si teď ale můžete ten stejný MacBook Air i rekordně levně pronajmout jen za 349 Kč, kdy vás za celou dobu vyjde na pouhých 12 564 Kč.
Nový MacBook Air je bezpochyby nejlepší notebook, který si můžete momentálně pořídit. Je lehký, skvěle zpracovaný a díky čipu M4 také mimořádně výkonný, svižný, a přitom na baterii vydrží až 18 hodin. Navíc aktuální sleva na 23 989 Kč (běžně 29 990 Kč) a k tomu ještě výkupní bonus 2 500 Kč z něho dělá lepší koupi než kdykoli předtím.
Ještě výhodnější je si nový MacBook Air M4 pronajmout, protože u Mobil Pohotovosti klesla cena pronájmu na 349 Kč – nižší ještě nikdy nebyla. Pronájem je na 3 roky, což znamená, že celou dobu za MacBook zaplatíte jen 12 564 Kč, tedy téměř jen polovinu aktuální ceny.
Kromě nízké ceny má pronájem nesporné výhody – celé 3 roky je MacBook chráněný zárukou a pokud se s ním něco stane, Mobil Pohotovost vám po dobu záruční opravy půjčí náhradní MacBook zdarma. Pronájem má i tu výhody, že na konci nemusíte MacBook složitě prodávat, ale jednoduše ho vrátíte (klidně i běžně opotřebený) a opět si můžete pronajmout nový model.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]
Facebook zavádí přezdívky pro alternativní identity ve skupinách
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře