Samsung zřejmě vrátí jeden model do série Galaxy A

Samsung má poměrně úspěšnou řadu mobilů Galaxy A. Zpravidla se dočkáme několika variant každý rok, přičemž nejvyšší se jmenuje Galaxy A5X. Posledním takovým modelem je Galaxy A56 5G (recenze). V minulosti společnost měla ale ještě vyšší verzi, tedy Galaxy A7X. Poslední takový kousek ale přišel před třemi lety, Galaxy A73. Ukazuje se, že bychom se mohli dočkat pokračování.
Galaxy A77 v přípravě
Zatím se dozvídáme o tomto kousku skrze záznam v Geekbench, kde je veden pod kódovým označením SMA776B. Není zde přímo uveden název Galaxy A77, ale označení tomu odpovídá. Kromě samotné existence se dozvídáme něco málo o specifikacích.
Mobil bude postaven na procesoru s deseti jádry, přičemž se bude jednat o konfiguraci 4+3+3, kde nejvýkonnější jádra dosahují na frekvenci 2,78 GHz. Asi se nebude jednat o nějaké ořezávátko. Procesor bude mít k dispozici minimálně 8 GB operační paměti. Systém je Android 16.
Více informací zatím není k dispozici, ale je překvapivé, že Samsung vrací tento typ do základní řady. Evidentně se celé řadě Galaxy A daří a chce nabídnout širší portfolio. K představení asi dojde v březnu, společně s uvedením dalších modelů Galaxy A, tedy i Galaxy A57. Otázkou je, jestli bude dostupnost globální nebo jen na vybraných trzích.
