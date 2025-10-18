Motorola po 4 letech aktualizuje model Moto G100

2025-10-18T22:00:17+02:00
18. 10. 2025

Motorola Moto G100 (2025) | Zdroj: Lenovo

Model Moto G100 z března roku 2021 se společnost Motorola rozhodla oživit. Mobilní přírůstek sice nese totožné označení, ale samozřejmě má jinou vnitřní výbavu a lehce přepracovaný design. Předchozí generace se na českém trhu oficiálně prodávala, takže by nám nemusel být tento telefon zapovězen. V každém případě půjde o klasického zástupce střední třídy.

Jen pro nenáročné

Přední část zabírá 6,72palcový IPS LCD panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Otvor nahoře uprostřed vyplňuje 32MPx selfie kamerka. O celkový výkon se stará procesor Snapdragon 7s Gen 2 od Qualcommu, k němuž je napojena 8/12GB paměť RAM a 256/512GB úložiště. Ovšem tentokrát není k dispozici slot pro microSD kartu.

Motorola Moto G100 (2025) | Zdroj: Lenovo

Vzadu naleznete dva objektivy fotoaparátu (50 + 8 MPx) a 7 000mAh článek baterie s technologií rychlého 30W nabíjení přes USB-C port. Navíc o „prémiovější“ pocit se postará umělá kůže potažená po celých zádech. Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 15.

Ve zbytku výbavy narazíte na certifikaci odolnosti IP64, duální reproduktory se stereo zvukem, pasivní chlazení pomocí grafitu, technologii NFC a boční snímač otisků prstů. Prodej odstartuje ve čtvrtek 23. října, kdy budou na výběr tři barevné varianty (černá, modrá, zelená). Cenovka za verzi 12 + 256 GB po přepočtu činí 4 096 Kč.

Motorola Moto G100 (2025) | Zdroj: Lenovo

Zdroje: item.lenovo.com.cn, gsmarena.com, gizmochina.com

