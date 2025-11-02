WhatsApp testuje aplikaci pro chytré hodinky Apple Watch

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp začal testovat dlouho očekávanou verzi pro Apple Watch. Uživatelé chytrých hodinek od Applu se tak konečně dočkají lepšího použití bez nutnosti neustále vytahovat telefon z kapsy.
Nová aplikace WhatsApp pro Apple Watch je na obzoru
Podle informací webu WABetaInfo, který se specializuje právě na nové funkce ve WhatsApp se ve verzi na TestFlight objevila nová aplikace určená přímo pro Apple Watch. I když zatím nejde o plně samostatnou verzi aplikace (stále vyžaduje propojení s iPhonem), přináší řadu praktických funkcí přímo na zápěstí.
Klíčové funkce verze pro Apple Watch přináší procházení konverzací bez nutnosti používat iPhone, rychlé odpovědi přímo z hodinek, reakce pomocí emoji, automatické propojení s iPhonem – bez nutnosti skenovat QR kód a také přehledné rozhraní se stavovým indikátorem připojení.
Aplikace používá jednoduchý ukazatel v levém horním rohu obrazovky, který informuje, zda jsou hodinky právě připojeny, synchronizovány, nebo offline.
Díky nové aplikaci získávají majitelé Apple Watch konečně nativní přístup k WhatsApp zprávám v prostředí optimalizovaném pro malé displeje. Dosud byli odkázáni na notifikace a omezené odpovědi skrze systémové nástroje, bez možnosti pohodlně procházet historii konverzací nebo odesílat rychlé reakce.
Pro ty, kdo chtějí zůstat v kontaktu i během sportu, schůzek nebo na cestách, je tato funkce výrazným zlepšením uživatelského komfortu.
Zatím není známé oficiální datum veřejného spuštění a společnost Meta se k testování nové verze aplikace zatím nevyjádřila. Nejedná se navíc o plnohodnotně samostatnou aplikaci – k tomu by WhatsApp aplikace musela na hodinkách fungovat i bez připojeného iPhonu, což aktuální verze neumožňuje. Přesto se jedná o jasný signál, že se WhatsApp začíná více otevírat chytrým hodinkám a reaguje na dlouhodobou poptávku ze strany uživatelů.
Zdroj: 9to5mac.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Alza Black Friday přináší rekordní slevy: Exkluzivní výběr audio techniky se slevou až 59 %
Meizu StarV Snap jsou nejnovější chytré brýle
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře