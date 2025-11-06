Apple údajně platí Googlu za vývoj AI modelu Gemini pro novou Siri, spuštění se očekává už na jaře příštího roku

Zdroj: Apple
Apple plánuje zásadní proměnu své hlasové asistentky Siri a tentokrát na to není sám. Podle informací agentury Bloomberg společnost uzavřela spolupráci s Googlem, který pro ni vyvíjí vlastní verzi AI modelu Gemini. Nová Siri má být uvedena mezi březnem a dubnem příštího roku a má přinést funkce, které posunou hlasového asistenta na nový level.
Siri s mozkem od Googlu? Apple sází na AI od konkurence
Zatímco Apple v minulosti zvažoval využití modelů od společnosti Anthropic (Claude), nakonec se rozhodl pro spolupráci s Googlem s nímž již roky spolupracuje na výchozím vyhledávači pro Safari. Nová Siri tak poběží na modifikované verzi modelu Gemini, kterou Google vyvíjí exkluzivně pro Apple.
Tento model bude běžet na privátních cloudových serverech Applu, čímž si firma zachová důraz na soukromí a bezpečnost dat. Rozhraní a uživatelská zkušenost zůstane zcela pod taktovkou Applu.
Co nového přinese Siri s AI modelem Gemini?
Nová Siri bude schopna:
- provádět komplexní webové vyhledávání s pomocí AI
- chápat kontext a složitější požadavky uživatelů
- lépe analyzovat obsah na obrazovce
- nabízet vícestupňové odpovědi podobné těm, jaké dnes zvládají jazykové modely typu ChatGPT nebo Gemini.
Přestože se oficiálně k partnerství zatím ani jedna ze společností nevyjádřila, podle důvěryhodných zdrojů zůstane spolupráce neformálně neveřejná, minimálně do oficiálního odhalení nové verze Siri.
Chystá se i chytrý displej od Applu
Podle Marka Gurmana má Apple kromě nové Siri připraveno také nové chytré zařízení s displejem. Mělo by být dostupné ve dvou variantách jako inteligentní reproduktor nebo nástěnný panel, který bude pravděpodobně sloužit jako domácí centrum ovládání.
Zásadní novinky by pak měly být detailně představeny na vývojářské konferenci WWDC v červnu příštího roku, kde Apple zároveň představí i další rozšíření platformy Apple Intelligence.
Uživatelé čekají: Zachrání AI Siri po letech kritiky?
Siri dlouhodobě čelí kritice kvůli omezené funkčnosti a nízké úrovni porozumění kontextu. Zatímco konkurence v podobě Google Asistenta nebo Alexy rychle rostla, Siri často zaostávala. Nový AI přístup však může znamenat zcela nový začátek.
Zdroj: neowin.net
