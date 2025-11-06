Alza Black Friday: Slevy až 36 % na monitory, notebooky a počítače. Výběr klíčových IT kategorií

Tradiční slevová akce Black Friday je opět v plném proudu. Společnost Alza, jeden z největších hráčů na trhu s elektronikou ve střední Evropě, spustila svou každoroční kampaň, která se zaměřuje na výrazné snížení cen napříč celým sortimentem.
Výpočetní Technika: Zaměřeno na výkon a úsporu
Black Friday na Alze letos potěší především ty, kteří plánují modernizaci svého hardwaru. Maximální sleva se v klíčových kategoriích pohybuje až na hranici 36 %, což představuje zajímavou příležitost pro pořízení nového zařízení za historicky nejnižší ceny. Níže přinášíme přehled kategorií s největším potenciálem úspor.
Notebooky: Sleva až 30 %
Slevy v kategorii notebooků dosahují až 30 %. Nabídka pokrývá jak výkonné herní stroje, tak lehké a kompaktní ultrabooky pro práci na cestách. Jde o ideální moment pro nákup nového pracovního nástroje nebo studentského zařízení.
- HP ProBook 460 G11 3 roky ONSITE servis (-7 %)
- ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ2866W Quiet Blue (Adobe Creative Cloud na měsíc zdarma) (-7 %)
- Lenovo Chromebook Duet 11M889 Luna Grey (-26 %)
- Acer Aspire 15 Steel Gray kovový (A15-51M-52P4) (-26 %)
- ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-S72437X Gentle Grey (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Stolní Počítače a Sestavy: Sleva až 30 %
Kategorie stolních počítačů a All-in-One sestav nabízí úspory až 30 %. Výběr je široký, od kancelářských počítačů s optimalizovaným výkonem až po komplexní herní sestavy s nejnovějšími procesory a grafickými kartami.
- Mac mini M4 2024 – s výkupním bonusem 2 500 Kč (-5 %)
- Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 Cloud Grey (-9 %)
- ASUS ExpertCenter D7 SFF D701SE 8.6L Black (-14 %)
- HP OmniDesk AI PC M03-0902nc (-25 %)
- ASUS NUC 13 Pro NUC13ANKI5 Slim (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Monitory: Sleva až 36 %
Absolutně nejvyšší slevy, až 36 %, jsou k dispozici v sekci monitorů. Akce zahrnuje modely pro profesionální grafiky, ultrarychlé monitory pro e-sport hráče a cenově dostupné varianty pro domácí uživatele. Modernizace zobrazovacího zařízení s takovou slevou výrazně zvyšuje komfort při práci i zábavě.
- 34″ Philips 346E2CUAE USB-C (-22 %)
- 34″ AOC CU34G4 (-17 %)
- 27″ AOC U27G4R (-22 %)
- 27″ HP E27m G4 (-34 %)
- 24″ Dahua LM24-C301B (-36 %)
- Další slevy najdete zde
Akce Black Friday je známá svou časovou a množstevní omezeností. Zájemci by proto neměli s nákupem otálet, aby si zajistili vybraný produkt za sníženou cenu. Kompletní přehled zlevněného sortimentu a všechny aktuální nabídky naleznete na dedikované stránce Black Friday.
Prohlédněte si celou nabídku Alza Black Friday: alza.cz/black-friday
