Alza Black Friday: Slevy až 36 % na monitory, notebooky a počítače. Výběr klíčových IT kategorií
2025-11-05T17:45:57+01:00
6. 11. 2025

Tradiční slevová akce Black Friday je opět v plném proudu. Společnost Alza, jeden z největších hráčů na trhu s elektronikou ve střední Evropě, spustila svou každoroční kampaň, která se zaměřuje na výrazné snížení cen napříč celým sortimentem.

Výpočetní Technika: Zaměřeno na výkon a úsporu

Black Friday na Alze letos potěší především ty, kteří plánují modernizaci svého hardwaru. Maximální sleva se v klíčových kategoriích pohybuje až na hranici 36 %, což představuje zajímavou příležitost pro pořízení nového zařízení za historicky nejnižší ceny. Níže přinášíme přehled kategorií s největším potenciálem úspor.

Notebooky: Sleva až 30 %

Slevy v kategorii notebooků dosahují až 30 %. Nabídka pokrývá jak výkonné herní stroje, tak lehké a kompaktní ultrabooky pro práci na cestách. Jde o ideální moment pro nákup nového pracovního nástroje nebo studentského zařízení.

Stolní Počítače a Sestavy: Sleva až 30 %

Kategorie stolních počítačů a All-in-One sestav nabízí úspory až 30 %. Výběr je široký, od kancelářských počítačů s optimalizovaným výkonem až po komplexní herní sestavy s nejnovějšími procesory a grafickými kartami.

Monitory: Sleva až 36 %

Absolutně nejvyšší slevy, až 36 %, jsou k dispozici v sekci monitorů. Akce zahrnuje modely pro profesionální grafiky, ultrarychlé monitory pro e-sport hráče a cenově dostupné varianty pro domácí uživatele. Modernizace zobrazovacího zařízení s takovou slevou výrazně zvyšuje komfort při práci i zábavě.

Akce Black Friday je známá svou časovou a množstevní omezeností. Zájemci by proto neměli s nákupem otálet, aby si zajistili vybraný produkt za sníženou cenu. Kompletní přehled zlevněného sortimentu a všechny aktuální nabídky naleznete na dedikované stránce Black Friday.

Prohlédněte si celou nabídku Alza Black Friday: alza.cz/black-friday

