Google vylepšuje NotebookLM o Deep Research

Zdroj: Google
Jedna z nejzajímavějších a nejpraktičtějších služeb v poslední době je NotebookLM, byť není tak moc známá. Tato služba nabízí poměrně rozsáhlé možnosti pro studium. Ostatně v poslední době byly přidány funkce jako generování videa na základě zdrojů, kartičky na učení a také kvíz. Nyní Google rozšiřuje možnosti, jak naplnit konkrétní sešit zdroji.
Google vylepšuje NotebookLM na Androidu: nově nabízí studijní kartičky a kvízy poháněné umělou inteligencí
NotebookLM a zdroje
Do této chvíle jste mohli vložit některé podporované typy souborů, případně použít průzkum webu nebo vašeho Google Disku. Nově se tato možnost jmenuje Rychlý průzkum. Od příštího týdne ale přibude další možnost v podobě Deep Research, tedy hluboký průzkum.
V tomto režimu dochází k hlubší analýze zdrojových dat, kdy si služba i ověřuje data a postupně je přidává podle toho, na co narazí. Kromě toho, že můžete dát celkové výsledky do zdrojů, tak si můžete přidat i jednotlivé zdroje. Takto lze naplnit poměrně rozsáhlými daty sešit a pracovat s nimi. Chat je automaticky bere jako běžné zdroje a lze používat jakékoliv funkce, které jsou nyní dostupné.
Kromě toho dochází k rozšíření typů souborů a dat. Nově lze přidat Google Tabulky, soubory z Disku jako URL adresy, takže mohou být i od někoho jiného, dále se nově nabízí obrázky a také PDF z Google Disku. Nově je také možné vložit i DOCX soubory. Zatím budou tyto novinky dostupné ve webovém prohlížeči, ale v dohledné době se nabídnou i v aplikacích pro mobily.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
ChatGPT získává skupinové chaty v rámci pilotního testování
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře