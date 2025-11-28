Signal nově umožňuje zálohování šifrovaných zpráv i na iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz
Aplikace pro komunikaci – Signal – dostává možnost zálohování zpráv i pro uživatele iPhonů. Nová funkce přináší bezpečné ukládání šifrovaných dat, které si můžete obnovit i při ztrátě nebo výměně zařízení.
Uživatelé Apple zařízení dostávají zálohy v aplikaci Signal
Signal je dlouhodobě známý svým důrazem na soukromí a šifrování komunikace. Nyní přichází s důležitou novinkou i pro uživatele iOS – možností vytvářet bezpečné zálohy zpráv přímo z aplikace. To, co už Android má od letošního září, si mohou nově užívat i uživatelé zařízení od Applu.
Bezplatná verze této funkce umožňuje zálohovat až 100 MB textových zpráv a uchovávat multimediální obsah (fotografie, videa, GIFy, dokumenty) z posledních 45 dnů. Pro náročnější uživatele je připraven také placený tarif za 1,99 dolarů (cca 42 Kč) měsíčně, který rozšiřuje kapacitu zálohy až na 100 GB bez časového omezení.
Zásadní výhodou je, že všechny zálohy jsou chráněny end-to-end šifrováním, což znamená, že k obsahu záloh nemá přístup ani samotný Signal. Každá záloha je vázána na 64místný obnovovací klíč, který si uživatel musí bezpečně uložit. V případě jeho ztráty není možné zálohu obnovit – klíč má výhradně uživatel a Signal s jeho obnovou nemůže pomoci.
Jak si zálohu nastavit krok za krokem
Zapnutí zálohování v aplikaci Signal je jednoduché:
- Otevřete aplikaci a přejděte do Nastavení.
- Vyberte možnost Zálohy.
- Klepněte na Nastavit > Povolit zálohy.
- Uložte si vygenerovaný obnovovací klíč – ideálně offline.
- Potvrďte klíč a zvolte si mezi bezplatnou nebo placenou verzí.
Po dokončení tohoto procesu začne aplikace automaticky ukládat vaše zprávy a média dle zvoleného plánu.
Co Signal chystá dál? Cílem je multiplatformní synchronizace
Signal tímto krokem reaguje na rostoucí potřebu bezpečné správy dat napříč zařízeními. Do budoucna plánuje zavést možnost záloh i v desktopové verzi aplikace a připravuje funkci přenosu zpráv mezi Androidem, iOS a počítačem. Tím by měl vzniknout robustní ekosystém, který uživatelům umožní plynulý a bezpečný přechod mezi zařízeními bez ztráty historie komunikace.
