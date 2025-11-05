Google Fotky chystají nejpokročilejší vyhledávání

2025-11-04T19:38:11+01:00
• 5. 11. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie

Google má ve zvyku představit novinky prvně pro domácí trh, následně dojde na rozšíření mezi jazyky s největší uživatelskou základnou, až pak se dostane na ostatní země. Něco podobného bude i v případě funkce Ask Photos, tedy pokročilejší funkce pro vyhledávání. Než se k nám novinka dostane, pracuje se na vylepšení.

U každé fotky

Samotná funkce Ask Photos je založena na modelu Gemini, který umí hledat i v obrázcích. Aktuálně je v USA novinka v samostatné sekci v aplikaci, ale jak se ukazuje ve verzi 7.52.0 aplikace Google Fotky, připravuje se nové umístění.

Jak můžete vidět níže, přímo se nabídne tlačítko při prohlížení jednotlivých fotek. Po kliknutí právě na to prostřední dole se otevře integrace Gemini, kam můžete zadat dotaz, i v rámci vyhledávání. Následně by aplikace měla zobrazit výsledky. Funkce ale ještě není dokončená, takže nevíme, v jakém vzhledu se nabídnou odpovědi.

Google Photos New upcoming way to trigger Ask Photos 2 385w 864hjpg 385x864x Google Photos New upcoming way to trigger Ask Photos 3 385w 864hjpg 385x864x Google Photos New upcoming way to trigger Ask Photos 1 385w 864hjpg 385x864x

androidauthority

Zdrojové kódy naznačují, že se klidně můžete zeptat, kde jste měli všude konkrétní kus oblečení a podobně. Ostatně se chystá i modifikace pro třídění oblečení, případně vytváření kolekcí. Bude se tak jednat o nejpokročilejší vyhledávání mezi aplikacemi pro fotky. Navíc ani nemusíte být nějak přesní, Gemini by si mělo poradit i s generickými otázkami.

Zdroj: androidauthority.com

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

