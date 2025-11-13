Google do Androidu přidal balíčky motivů

Zdroj: Dotekomanie.cz
Výrobci mobilní telefonů s Androidem si dělají své vlastní nadstavby, díky kterým si rozšiřují základní možnosti o další funkce. Následně, někdy s hodně velkým časovým odstupem zavede takovou funkci i sám Google. Za to dostává kritiku, že na nějakém mobilu je to už roky. Někdy to prostě trvá, ostatně Google nechce až tak moc měnit čistý Android. Až nyní zde máme podporu balíčků, což přichází s čerstvým Pixel Drop.
Google vydává Pixel Drop – nášup novinek pro Android
Balíčky motivů
Po aktualizaci Pixelů se v nastavení plochy objevila nová možnost nazvaná Balíček motivů. Tato nová součást mobilu je řešena skrze doplňkovou aplikaci, která byla vydána před pár dny, ale až nyní je možnost dostupná. Je zde ale podmínka, že uživatel se musí přihlásit z nějakého důvodu ke svému účtu, aby si mohl stáhnout balíček.
Aktuálně se ale nabízí jen tři balíčky na motivy filmu Wicked, jak můžete vidět níže. Navíc tyto motivy budou dostupné jen do 31. ledna. Jak je vidět, tak kromě změny akcentované barvy dojde ke změně tapety a také fontu, respektive widgetu.
Jedná se vlastně o takový test a prvotinu, přičemž se dá očekávat, že se následně rozšíří nabídka. Zatím nám ale není jasné, proč se musí uživatel přihlásit. Možná je to spojené se synchronizací dat, případně Google plánuje i další funkce a možnosti. Více ale o novince neinformoval. Na závěr zmíníme, že podpora balíčků s motivy je dostupná zatím jen pro mobily Pixel.
