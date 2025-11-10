Garett OneKid je mobil pro nejmenší, rodiče jej ale mohou spravovat

Zdroj: Garret
Společnost Garett není nováčkem na českém trhu a zpravidla se snaží nabídnout dětské hodinky s rodičovskými funkcemi. Tentokrát přináší do českých obchodů mobilní telefon Garett OneKid zacílený na ty nejmenší a současně láká na rodičovské funkce.
Garett OneKid
Tento mobil se objevil v českých obchodech z ničeho nic a bez našeho systému monitorování bychom jej ani nezaznamenali. Garett OneKid nespadá do kategorie smartphonů, byť tak vypadá. Je vybaven proprietárním systémem (RTOS), takže je celkem jasné, že dítě si do mobilu jen tak něco nenainstaluje, rozhodně nic závadného.
Garett OneKid má velmi slabé specifikace, ale cílilo se zde více na rodiče, respektive jejich možnostmi kolem tohoto mobilu. Ke Garett OneKid je k dispozici rodičovská aplikace pro standardní smartphone. K jednomu mobilu mohou mít přístup oba rodiče. Konkrétně se nabízí funkce jako:
- zapnutí režimu nerušit
- nastavení seznamu kontaktů
- kontrola polohy
- přímá kontakt přes speciální aplikaci
- nastavení mobilu
- geo-oplocení
Samotný mobil je vybaven 2,8palcovým IPS displejem s rozlišením 240 x 280 pixelů. Na jedno nabití vydrží jeden až tři dny a podporuje LTE. Nechybí WiFi, Bluetooth a mezi podporovanými aplikacemi je například WhatsApp. Co se týče foťáků, jsou zde jen 0,3MPx senzory. Tento kousek je skutečně pro ty nejmenší, ale může zcela dostačovat pro základní komunikaci bez nutnosti dávat dítěti plnohodnotný smartphone větších rozměrů. Cena se pohybuje kolem dvou tisíc korun a nabízí se v mnoha obchodech.
