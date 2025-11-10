Recenze Apple Watch Series 11 – nastal už jablečný čas?

Apple Watch Series 11; zdroj: Dotekománie
Apple letos tradičně uvedl také novou generaci chytrých hodinek, tentokrát už Apple Watch Series 11. Novinek není mnoho, přesto zaujmou dle specifikací lepší výdrží baterie nebo odolnějším displejem proti poškrábání. Jaké jsou v praxi a jak se používají s novým watchOS 26? Pojďme se na ně podívat podrobněji v dnešní recenzi.
Konstrukce
Jestli jste někdy viděli hodinky od Applu, nebudete překvapeni. Tady je vše tak, jak má být a jak je už roky. To je možná škoda, ale pokud nepřišla větší designová změna vloni s jubilejní desátou generací, nečekal jsem to ani letos. Tato série hodinek je asi nejspíš už hotový produkt, který Apple nejspíš již nějak výrazně měnit nebude.
Co však Apple každoročně mírně obměňuje, jsou barevné varianty. Vloni jsme se například dočkali červeného lesklého hliníku u základní verze. Tu jsem testoval a tato verze je za mě jednoznačně jedna z nejhezčích. Letos jsme na test dostali jedinou novou barvu, a to vesmírně šedou. Ta je na můj vkus hodně světlá a působí skoro spíš jako stříbrná. Hodinky v ní vypadají jednoduše méně elegantně. Stále je však v prodeji i loňská lesklá černá (klavírně černý hliník), růžově zlatý hliník nebo stříbrný hliník a dále pak titanové verze.
Krycí sklo by mělo dle slov Applu být letos dvakrát odolnější proti poškrábání než u předchozí generace. Toto se obtížně testuje, nicméně po měsíčním testování zatím na hodinkách nemám žádné oděrky.
Apple Watch Series 11 jsou dostupné ve dvou velikostech, a to 42 mm a 46 mm. My jsme testovali letos menší verzi, která se na mé menší zápěstí hodí určitě více než ta větší. Jelikož je displej roztažený až téměř ke krajům, nabízí menší 42mm verze plochu zobrazovacího panelu větší než 44mm verze (Series 6 nebo aktuální SE 3).
Apple Watch Series 11 fialový pásek; zdroj: Dotekománie
Výrobce letos představil také pár nových barev pásků. My jsme na test dostali neonově žlutý a mlžně fialový provlékací sportovní řemínek. Ty vypadají skvěle a myslím si, že na sport se jedná o super doplněk. Do společnosti za kulturou bych ale volil decentnější pásek, jako třeba základní černý silikonový, který jsme měli v balení. Případně je na trhu celá řada pásků třetích stran.
Jen bych dával pozor ohledně kompatibility, ta se za roky s postupným zvětšováním hodinek stala poměrně nepřehledná. Při koupi na stránkách Applu můžete volit mezi třemi velikostmi (40, 42 nebo 46 mm). Vysvětlující tabulka na stránkách Applu mi zase tak jasná nepřijde, hlavně moc nerozumím, proč mají 42mm Apple Watch separátní velikost, když 44mm ne.
„Většina řemínků se dá zkombinovat s jakýmkoli pouzdrem Apple Watch Series 3 nebo novějších stejné velikosti.
38mm, 40mm, 41mm a 42mm řemínky jsou kompatibilní se 38mm, 40mm, 41mm a 42mm pouzdry. 44mm, 45mm, 46mm a 49mm řemínky jsou kompatibilní se 44mm, 45mm, 46mm a 49mm pouzdry.“
Displej
Samotný displej hodinek se nezměnil od minulé generace a stále tu máme skvělý LTPO3 OLED panel s maximální jasem až 2000 nitů a minimálním jasem naopak 1 nit. Samozřejmě hodinky umí neustále zobrazovat čas. Displej je skvěle viditelný i na přímém slunci, jakkoliv maličko lepší by to být mohlo. Apple Watch Ultra 3 mají pro srovnání maximální jas 3000 nitů.
Výdrž baterie
Ohledně baterie jsem byl letos asi nejvíce zvědavý. Apple poprvé od Series 1 zvedl výdrž baterie z 18 hodin na 24. Tento údaj je pak v obou velikostech hodinek vždy stejný. Za změnou výdrže stojí o maličko větší baterie a také změna měření výdrže. Vydrží tak v praxi hodinky déle?
Ve stručnosti řečeno se stále jedná o jednodenní hodinky a prodloužení výdrže o pár hodin opravdu mnoho nezměnilo. Hodinky jsem vždy nabíjel večer před spaním, jelikož s nimi sleduji i svůj spánek. Ráno kolem desáté hodiny jsem obvykle míval kolem 80 procent kapacity. Večer po jednom dni od nabití se kapacita pohybovala kolem 35-50 procent v závislosti na používání, pokud jsem sportoval, bylo to spíš méně.
Párkrát jsem tedy zkusil s hodinkami přežít i další den. Ten už se ale nikdy nepovedlo přežít celý. Dopoledne kolem desáté už mi zbývalo kolem deseti procent kapacity a kolem oběda se většinou hodinky už zcela vybily. Bohužel ani Apple Watch Series 11 tak z mé zkušenosti nejsou dvoudenní hodinky, a to je velká škoda. Přál bych si mít možnost jet na víkend pryč a nebrat si nabíječku na hodinky. Apple Watch Ultra jsou řešení, ale na moje zápěstí jsou příliš velké.
Jen dodám, že používám hodinky ve výchozím nastavení výrobce, frekvenci měření zdravotních funkcí jsem nějak neměnil a úsporný režim jsem také nepoužíval. V něm máte totiž vypnuté neustálé zobrazení hodin. A to je za mě velká nevýhoda, hodinky by podle mě měly v první řadě neustále ukazovat čas.
Máme tu pak rychlé dobíjení, na 80 procent se dostanete za 30 minut a Apple uvádí také, že na 8 hodin používání dobijete za 15 minut. Zcela upřímně bych si dokázal představit i rychlejší dobíjení, stává se mi, že přijdu večer domů, dám rychlou sprchu a za 15 minut už bych rád šel spát. Jenže hodinky nejsou dobité na další den.
Konektivita a hardware
Novinkou letošní generace je podpora 5G. Ještě předchůdce uměl jen LTE. A vlastně to vůbec nevadilo, jelikož na hodinkách rozdíl v rychlejším datové přenosu úplně tolik nepoznáte a u nás v Česku většinou platí, že pokud je někde LTE, je tam i 5G a obráceně. Do budoucna je to ale určitě dobrý krok.
Uvnitř tepe úplně stejný procesor jako vloni, čip S10. Většinou Apple čip aspoň přejmenoval, aby jeho číslovka seděla s generací hodinek, ale letos už ne. Přijde mi to jako logický krok, když je čip vlastně stejný. Navyšovat výkon v hodinkách každý rok si myslím, že není úplně třeba. Rychlost a plynulost je více než dostatečná.
Zdraví
Jednu novou zdravotní funkci jsme letos přeci jen dostali a tím je upozornění na možnou hypertenzi. Oznámení o hypertenzi vyhledává vzorce možného chronického vysokého krevního tlaku, hodinky však samotný krevní tlak nezměří. Ve výchozím stavu je pak tato funkce navíc vypnutá, je nutné ji ručně aktivovat. Líbí se mi, že při nastavování pak Apple vysvětluje, jak funkce funguje. Oznámení o hypertenzi jsem měl od počátku testování aktivní, čili nyní již více než měsíc, a zatím jsem naštěstí žádné upozornění nedostal.
Jistou zajímavostí je pak fakt, že si Apple tuto novinka nenechal jen pro novou generaci hodinek, ale přinesl ji i na starší modely. Budete potřebovat nový watchOS a pak Apple Watch Series 9 nebo novější nebo Apple Watch Ultra 2.
Samozřejmě tu pak máme měření EKG, okysličení krve a mnoho upozornění třeba na příliš nízký tep nebo na nepravidelnou tepovou frekvenci.
Osobně se mi líbí vylepšení sledování spánku, což opět souvisí více s novým watchOS 26. Dosud vám totiž Apple vždy jen poskytl data, jak jste se vyspali. Nyní vám konečně spočítá spánkové skóre, které vám jasně řekne, jak na tom jste. Hodnotí se celkem tři parametry – délka spánku, přerušení a nakonec pravidelnost. Největší hodnotu má samozřejmě délka, ale pokud půjdete spát třeba o hodinu později než obvykle (než je vaše večerka), pak vám to také sebere celkem dost bodů.
Během spánku Apple Watch sledují také životní funkce, kde v celkem pěkném přehledu vidíte, zda je váš tep, dechová frekvence, teplota zápěstí, saturace kyslíkem a délka spánku v běžném rozmezí. Celý poslední rok i s předchozí generací jsem používal hodinky i na spaní a v zásadě jsem vypozoroval dvě věci.
Dokáží nějak předpovídat nemoc dopředu? Z mojí zkušenosti spíše ne, ale beru v potaz pouze nějaké základní nachlazení. Většinou jsem však viděl odchylku od běžného stavu, až když jsem byl nemocný. Druhý stav, kdy často člověk zpozoruje odchylku je po konzumaci alkoholu.
Sledování sportu
S Apple Watch sportuju několikrát týdně. Jejich měření sportovních aktivit je za mě dostatečně přesné a nikdy jsem se pocitově nesetkal s nějakou větší neshodou. Přesné vědecké porovnání měření tepu s jiným zařízením jsem neprováděl, nicméně z testů třetích stran vychází Apple Watch většinou jako jedny z nejlepších.
Pár novinek související opět více s watchOS jsme se dočkali i v této oblasti. Především se mi líbí, že spuštění sportu lze provést i přes iPhone a následně jej vidíte jako živou aktivitu přímo v dynamickém ostrůvku.
Líbí se mi tréninková zátěž, která umí pracovat i s daty ze spánku. Úroveň zátěže při tréninku si nastavujete nicméně ručně, jakkoliv vám hodinky přednastaví určitou hodnotu.
Vloni se Apple Watch Series naučily měřit také teplotu vody při plavání, což je za mě příjemná funkce a rád ověřuji, zda se hodnota udávaná v bazénu shoduje s naměřenou. Kupodivu třeba na Podolí v Praze mi hodinky většinou naměří o stupeň méně.
Pokud bych chtěl být hnidopich, je stále škoda, že své aktivity si nemůžete zobrazit na větší obrazovce ať už na Macu nebo ve webovém prohlížeči. Naštěstí můžete aktivity exportovat třeba do služby Strava a dalších.
Skleněný watchOS 26
Stejně jako jiné systémy od Applu, Liquid Glass dorazil také na Apple Watch. Nový desing se mi osobně líbí a na hodinkách ve finále není ani tak vidět a žádné větší problémy s čitelností jsem nezaznamenal. Potěšilo mě nové gesto kdy můžete švihem ruky zamítnout příchozí notifikaci. To se opravdu občas hodí, a pěkně to doplňuje gesto tapnutí prsty.
Zhodnocení
Letošní nová generace není žádná revoluce. Hodinky do Applu už jsou hotový produkt a přijde mi, že i samotný Apple už moc neví, jak je nějak výrazně vylepšit. Podobně jako u telefonů, zde se už rozhodně nevyplatí kupovat si nové Apple Watch každý rok. Zde bych řekl, že bohatě stačí si je koupit třeba jednou za 3-4 roky, možná ještě méně často podle stavu vaší baterie. Pak pocítíte větší upgrade, a více nových funkcí, co dorazily napříč několika generacemi.
Apple Watch Series 11 jsou skvělé hodinky, které jednoduše fungují. Mají mnoho zdravotních funkcí a na měření sportu jsou také super. Nejsou to ale úplně hodinky do přírody na celodenní sledování vaší trasy, na tohle jsou spíše Apple Watch Ultra či konkurence jiných značek. Baterie je celkově stále za mě největší nevýhoda Apple Watch, a ani letos se to nějak nezměnilo s větší baterií.
Nakonec pak musím zmínit cenovku. Ta začíná na 11 tisících korunách. Apple má letos v nabídce ještě jeden o polovinu levnější model, a to Apple Watch SE 3. Ten konečně letos dostal always-on zobrazení a myslím si, že většině lidem bude plně dostačovat. Nabízí jednoduše mnohem lepší poměr cena/výkon než dnes testované Series 11. Pokud však vyžadujete to nejlepší zdravotní měření a luxusnější materiály, bude Series 11 skvělá volba.
Klady
- lepší výdrž baterie
- odolnější displej
- skvělé zdravotní funkce
- přesné měření sportovních aktivit
- nové barevné varianty pásků
Zápory
- nedostatečné designové změny
- baterie stále v podstatě jen jednodenní
- žádné revoluční novinky
