Alza Black Friday Tipy: Chytré osvětlení se slevami až 53 %

Tradiční nákupní akce Black Friday opět startuje i u největšího českého e-shopu Alza.cz. Mezi desítkami tisíc zlevněných produktů z nejrůznějších kategorií se letos mimořádná pozornost soustředí na segment chytrého osvětlení, který zaznamenává dynamický růst. Zákazníci mohou v rámci této akce pořídit vybrané položky s výraznými slevami, dosahujícími až 53 %. Tato nabídka představuje ideální příležitost pro modernizaci domácnosti nebo pro rozšíření stávajícího chytrého ekosystému.
Smart Žárovky: Inteligentní Srdce Domácnosti (Sleva Až 49 %)
Smart žárovky se staly základním pilířem každé moderní chytré domácnosti. Umožňují dálkové ovládání, nastavení scény, automatické časování a především dynamickou změnu teploty a barvy světla. V rámci Black Friday Alza nabízí na tuto kategorii slevy až 49 %. Ať už jde o Wi-Fi modely nevyžadující hub, nebo pokročilá řešení využívající standardy jako ZigBee, nyní je ten správný čas k jejich pořízení.
- Govee Smart RGBWW 12 W-85 W, 1200 lm, E27, Long Life (-10 %)
- Philips Hue Essential White and Color Ambiance 8W 806 E27 3ks (-30 %)
- Philips Hue White and Color Ambiance 9W 800 E27 4ks (-30 %)
- Philips Hue White Ambiance 6W 800 E27 4ks (-30 %)
- EMOS GoSmart A65 E27 14 W (94 W) 1400 lm RGB stmívatelná Zigbee (-43 %)
- EMOS Chytrá LED žárovka GoSmart A60 E27 11 W (75 W) 1 050 lm RGB stmívatelná Zigbee (-44 %)
- IMMAX Neo E14 5W teplá bílá, stmívatelná, Zigbee 3.0 + prodloužená záruka o 1 rok ZDARMA (-49 %)
- Další slevy najdete zde
Smart LED Pásky: Efektní Osvětlení Pro Každý Roh (Sleva Až 53 %)
LED pásky se etablovaly jako populární řešení pro akcentové osvětlení, ať už pod kuchyňskými linkami, za televizory nebo k zvýraznění architektonických prvků. Chytré modely navíc rozšiřují jejich funkcionalitu o synchronizaci s hudbou nebo dynamické barevné přechody. Slevy v této sekci dosahují až 53 %, což činí chytré LED pásky nejdostupnějším typem osvětlení v rámci Black Friday akce.
- Philips Hue Lightstrip Plus V4 EMEA 2m base kit + 2x Hue Lightstrip Plus V4 EMEA 1m ext + Philips HU (-33 %)
- Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65″ SMART LED podsvícení RGBICW (-15 %)
- Yeelight LED Lightstrip Plus 1S (-20 %)
- AQARA LED Strip T1 (-10 %)
- IMMAX NEO LITE Smart digitální LED pásek 5m, RGB, WiFi, TUYA, MUSIC, IP65 + prodloužená záruka o 1 rok ZDARMA (-50 %)
- Niceboy SmartStrip 5 m (-51 %)
- EMOS GoSmart Wi-Fi 5 m, 21 W, 1400 lm, RGB/CCT (-53 %)
- Další slevy najdete zde
Herní Osvětlení: Zážitek Pro Hráče (Sleva Až 30 %)
Speciální kategorií je herní osvětlení, které posouvá imerzivní zážitek ze hry na novou úroveň. Tyto produkty často integrují technologie pro synchronizaci barev a efektů s děním na obrazovce, čímž opticky rozšiřují herní prostor. I v této specifické oblasti Alza nabízí slevy, konkrétně až 30 % na vybrané modely.
- Govee Smart Gaming WiFi LED Panely + Smart Dual ovladač (-20 %)
- Yeelight LED Screen Light Bar Pro (-20 %)
- Govee Flow Plus SMART LED TV & Gaming – RGBICWW (-15 %)
- Yeelight Smart Light Panels (-20 %)
- YEELIGHT Beam RGBIC Light bar (-27 %)
- Philips Hue White and Color Ambiance Play Double pack černý + Philips Hue Bridge (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Akce Black Friday na Alza.cz je s ohledem na slevy až 53 % v segmentu chytrého osvětlení jednou z nejdůležitějších událostí v závěru roku. Doporučujeme neotálet, jelikož zásoby jsou v rámci těchto akcí obvykle omezené.
Akce: Alza Black Friday Cílová URL: alza.cz/black-friday
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Čím zaujme Honor 400 Lite?
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře