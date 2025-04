Recenze Honor 400 Lite – když displej hraje hlavní roli

Zdroj: Dotekomanie.cz

Honor letos vydal už hodně mobilů, ale jedna z novinek na českém trhu je právě Honor 400 Lite. Tedy základní verze z této série, která následně bude doplněna o vyšší modely. V tomto případě se bavíme o modelu v cenové hranici kolem sedmi tisíc korun. Je to málo? Je to moc? To si zkusíme odpovědět v dnešní recenzi.

Recenze Honor Magic7 Pro – s AI do nekonečna a ještě dál [recenze]

Honor 400 Lite je celkem kompaktní

Hned na první pohled jde vidět, že zadní foto modul na Honor 400 Lite připomíná konkurenční modely z vyšších cenových hladin. Potvrdilo mi to okolí, a dokonce si někteří mysleli, že se jedná o jablečné zařízení. Ale který mobil je dnes v tomto ohledu zcela originální, případně nabízí něco zcela nového. Pár kousků se najde, ale v této cenové kategorii se na to asi moc nehraje.

Honor 400 Lite je celkem kompaktní zařízení, tedy ne podle rozměrů jako takových, spíše soudím z vlastní zkušenosti. Mobil má tloušťku jen 7,29 milimetrů a do ruky celkově padne, i se svou šířkou. Nejde o malé zařízení. Na druhou stranu na mě nepůsobí jako velká plácačka.

Výrobce vsadil na kov a sklo. Rám je tedy kovový a matný, stejně tedy jako záda, která jsou ze skla. Právě matné provedení vypadá dobře a také na dotek ke velmi příjemné. I zaoblení hran je příjemné a nic nikam neřeže. Zadní foto modul je trochu atypický svými vrstvami a vytváří nestabilitu na stole. Jen to tedy zas tak hrozné jako u jiných. Chce to prostě trochu přitlačení, aby se nahnul, což je dobře, jelikož letmé doteky na displeji nezpůsobují nestabilitu.

Samotná tlačítka pro ovládání hlasitosti a zvuku jsou dobře umístěná, nepřekážejí a stisk je přesný a pevný. Ta jsou umístěná na prvé straně a levá je zcela volná. Horní část obsahuje jen otvor pro mikrofon a vše ostatní je na spodní straně. Je zde šuplík pro SIM, USB C a jediný hlasitý reproduktor. Bohužel Honor nemyslel na stereo, což je obrovská škoda a mínus, zejména ve spojení s displejem.

AI tlačítko?

Honor 400 Lite se chlubí AI tlačítkem, které se nachází ve spodní polovině pravé strany. Je zapuštěné a působí jako vylepšená spoušť pro foťák. Tlačítko jako takové je dvoupolohové, kde první pozice je například pro zaostření a druhá následně pro potvrzení události. Spíš se tedy jedná o spoušť foťáku, ale nefunguje jen na pořizování fotek. Skrze podržení se spustí Google Lens, případně jde také rovnou aktivovat i funkci natáčení videí. Jednoduché zmáčknutí funguje jako aktivace pro aplikaci pro focení.

Nejvíce jsem ho používal ve spojení s foťákem. Není to tedy jen na focení. Kromě zmáčknutí má také dotykovou vrstvu reagující na pohyb prstu. Když přes něj přejedete prstem v jednom nebo druhém směru, aktivuje zoom v aplikaci pro focení. Zde je jasné, kde se Honor nechal inspirovat. Některé činnosti jsou doplněny o haptickou odezvu, jen tedy samotný vibrační mechanismus není až tak precizní. Zde Honor trochu šetřil.

Bohužel se mi dost často podařilo aktivovat foťák jen chytnutím mobilu. Zde to chce jednoduše trochu zvyku. Pokud toto speciální tlačítko nechcete, dá se deaktivovat, případně některé jeho funkce. Nelze na něj navázat jakékoliv jiné činnosti, jen ty spojené s focením.

Jen si tedy říkám, že takové tlačítko se hodí u mobilů zacílené na focení, což není tento případ. Neříkám, že fotí špatně, jen to není fotomobil, ani v této cenové hladině.

Displej radost pohledět

Zobrazovací panel je chloubou tohoto mobilu. Byla využita AMOLED technologie a samozřejmostí je Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence. Podstatnější je v tomto případě údaj o jasu. Ten může dosahovat až hodnoty 3500 nitů. Jedná se samozřejmě o maximum, zejména v případě HDR obsahu. Celkově se jedná o velmi jasný displej a neměl jsem problémy se čtením ani na přímém denním světle za jasné oblohy. Navíc systém automatické úpravy jasu pracuje bezchybně. Reaguje rychle a plynule. Navíc displej má relativně rovnoměrné rámečky. Možná, kdybych vzal posuvku, našel bych rozdíly.

Panel má v sobě integrovanou čtečku otisků prstů, optickou. Funguje rychle na svou třídu, tedy nemohu si stěžovat na pomalost. Je i přesná a rozpozná prst bez větších problémů. Vadou na kráse může bát oválný výřez v displeji, kde je tedy přední kamera. Druhou zde nehledejte, ani nějaký sofistikovaný systém na rozpoznání obličeje. Je zde senzor okolního osvětlení a pak netradičně přední LED přisvícení pro selfie. To je relativně zbytečné, jelikož při focení se dá použít samotný displej pro osvícení, a je to rozhodně lepší než malá LED.

MagicOS

Nadstavba systému je MagicOS 9 a snaží se nabídnout hodně optimalizací a AI funkcí. Například jsou zde relativně zvláštní widgety nabízející používané aplikace, případně naposledy spuštěné. V nastavení se nabízí nejrůznější možnosti nastavení výkonu. Mohu říci, že systém není nastavený na maximální výkon. Ten si můžete aktivovat, jen tedy rozdíl není nějak drastický, případně znatelný.

Systém je relativně dobře vyladěný na běžnou práci. I tak se snaží až moc myslet na optimalizaci a úsporu energie. U některých aplikací, zejména teda her, se mi zdálo, že se systém snažil omezovat konektivitu. Jakoby aplikace musela pokaždé inicializovat internetové spojení při načítání dat. Jakmile se hra spustí, vše běží bez problémů.

Co ale nepochopím, je nastavení notifikační lišty, jen to teda není problém jen Honoru. Novým trendem je, že při stažení roletky z pravé strany, se otevře sekce rychlého nastavení. Z levé strany se ukáží notifikace. V mém případě bych ocenil prohození, jelikož se častěji dívám na notifikace a jsem pravák. Na toto jsem si jednoduše nezvykl.

MagicOS je spíše těžší nadstavba a hodně doplněna o funkce navíc. Co jsem nepochopil, tak nikde v nastavení není sekce věnovaná AI tlačítku. Pokud ho chcete nějak nastavit nebo deaktivovat, musíte jít do aplikace na focení. MagicOS 9 u tohoto mobilu je více zaměřen na běžné používání, zejména díky své optimalizaci.

Hardwarově bude stačit

Základem je zde procesor Dimensity 7025-Ultra, což je relativně dobrý procesor a bude dostačovat každému. Jen tedy systém ho v základním nastavení omezuje, čehož jsi ani nevšimnete. V systému jsem si nastavil vyšší výkon a stejně jsem nic extra nepozoroval. Ukázku můžete vidět na výsledcích Geekbench níže. První je měřen při normálním nastavení, druhý pak se zvýšeným výkonem. Rozdíl zde je, jen není markantní.

V případě konektivity se zde nabízí průměr, i co se týče osobních zkušeností. WiFi nemá nadstandardní dosah a Bluetooth pracuje spolehlivě. Lokalizační služby určí polohu rychle. Zde si jednoduše nemám na co stěžovat a současně nemohu říci, že by se odehrávalo něco nadstandardního.

Specifikace Honor 400 Lite

displej: 6,7 palců, 2412 x 1080 pixelů (Full HD+), 120 Hz, až 3500 nitů, AMOLED

procesor: Dimensity 7025-Ultra

RAM: 8/12 GB

úložiště: 256 GB

Android 15 + MagicOS 9

Foťáky: zadní – 108 MPx 5 MPx, ultra širokoúhlý přední – 16 MPx

IP64M

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS

rozměry: 161 x 74,55 x 7,29 mm; 171 gramů

baterie: 5230 mAh + 35W

U této novinky se Honor chlubí certifikací IP64M, což znamená, že mu nevadí postříkání vodou a ani prach. Písmeno M zde navíc značí mechanickou odolnost, tedy v případě pádu. Samozřejmě jsem netestoval, jestli zvládne mobil nějaký tvrdý pád.

Baterie

Kapacita je lehce nadstandardní, tedy 5230 mAh s podporou 35W technologie nabíjení. Mám doma dost nabíječek, jen u jedné se nabídla plná rychlost nabíjení. Kupodivu se jednalo o nabíječku od starého Huawei P30 Pro. Co mě celkem překvapilo, byla možnost ještě dodatečně zrychlit nabíjení. Toho jde docílit jen potvrzením při každém připojení nabíječky. Celkem to i chápu, jelikož dojde k vyššímu zahřátí. Na druhou stranu běžné rychlé nabíjení stačí. Jen si tedy musíte koupit kompatibilní nabíječku.

Při využití mobilu pro sociální sítě a hraní her, dostal jsem se na jeden den používání. Bez těchto aplikací se lze dostat na dva dny. Systém nabízí i úsporný režim, s kterým byste se mohli dostat i na 4 dny, jen je celý mobil značně omezen. Celkově tedy vydrží přibližně dva dny.

Fotomobil to není

Od mobilu se speciálním AI tlačítkem, tedy vylepšenou spouští pro foťák, byste očekávali nadstandardní fotografické výsledky. Hlavní snímač má sice 108 MPx, jen tedy není dovybaven o optickou stabilizaci obrazu. Za dobrého světla to nevadí. Jakmile jsou horší světelné podmínky, jde to pocítit. Focení v noci je asi nejhorší. Pokud se nic nehýbe a ani vy, a je zde aspoň nějaký zdroj světla, jde docílit použitelného výsledku. To se tedy ne vždy podaří.

Noční režim sice zesvětlí snímek, současně přidá dost šumu, jak jde vidět na posledním snímku. A to se bavím jen o hlavním senzoru. Sekundární snímač je určen pro ultra širokoúhlé snímání, jenže s 5 MPx nevykouzlíte nic zázračného, a v noci už vůbec. Asi takto. Na obyčejný příspěvek na sociální sítě asi bude stačit. Na druhou stranu lepší než nějaký 2MPx zbytečný senzor pro určení hloubky ostrosti nebo makro focení.

Celkově je foto výbava dostačující pro nenáročné uživatele. AI tlačítko si asi najde některé příznivce, i tak jsem raději používal displej pro focení a zoomování. Možná je to o zvyku.

Ukázkové fotografie z Honor 400 Lite

Zhodnocení Honor 400 Lite

Honor 400 Lite je sympatický mobil s dobrou konstrukcí, která padne do roku. Rozhodně mě zaujal displej, který je vskutku podařený a hlavně jasný. Na běžné používání je dobře vyladěný a v případě nouze vydrží i dlouho. Vše pracuje dle očekávání. AI tlačítko je takový nechtěný bonus navíc. Asi si najde své zájemce, jen je tedy omezeno jen na předvolené možnosti, což je škoda.

Pokud má mobil tak dobrý displej, očekával bych aspoň nějaké stereo. To se zde nenachází, což považují za mínus. Pro focení Honor 400 Lite poslouží zejména těm, co nečekají nějaké zázraky a sem tam něco chtějí zachytit. Výdrž na jedno nabití je dobrá. Případný majitel bude spokojen.

Pokud bych měl mobilu dát adekvátní cenu, viděl bych ji pod hranicí šesti tisíc. Kdyby byla třeba 5 500 Kč, asi bych ho doporučil. Zaváděcí cena je ale vyšší. Honor ji nastavil na 7490 Kč (v akci je nyní za 6 999 Kč), což je trochu dost. Pokud se vám líbí a zvažujete ho, asi bych počkal na nějakou akci, třeba u operátorů. Kolem sedmi tisíc se dají najít zajímavé kousky, třeba i loňské.

Plusy

krásný a jasný displej,

matné provedení,

kompaktnější rozměry.

Mínusy

absence sterea,

slabý ultra širokoúhlý foťák,

agresivní správa aplikací.



Domů Články Recenze Honor 400 Lite – když displej hraje hlavní roli

Předchozí článek Podcast: Voňavé mobily a mapy v hodinkách Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jak často měníte svého mobilního operátora? Nikdy, jsem spokojený

Občas, když je lepší nabídka

Často, podle aktuálních akcí Nahrávání ... Nahrávání ...