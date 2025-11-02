Vivo Y19s 5G – velká baterie a 5G to nezachrání

Zdroj: Vivo
Vivo rozšiřuje svou sérii mobilů Y, kde již nyní najdete modely jako Vivo Y19s GT 5G, Vivo Y19s Pro, Vivo Y19 5G, Vivo Y19s a Vivo Y19e. Asi to není dostatečný počet a máme zde Vivo Y19s 5G. Právě označení podporované mobilní technologie odlišuje od jiného modelu.
Jen ta baterie?
Vivo se na svých stránkách chlubí mnohými vlastnostmi, ale dá se říci, že jediné, co je na Vivo Y19s 5G zajímavého, je samotná kapacita baterie. Ta má nadstandardní hodnotu 6000 mAh, ale o nabíjení se stará 15W technologie, takže doplnění energie bude trochu delší.
Bohužel se šetřilo všude možně. Sice Vivo Y19s 5G má na stránkách, jak úžasně fotí, i s pomocí AI, ale s 13MPx senzorem se toho nedá moc vykouzlit. A ani sekundární foťák s rozlišením 0,08 MPx nepomůže. Přední má jen 5MPx. Je velká škoda, že Vivo použilo úložiště typu eMMC 5.1, tedy zastaralou technologii.
Vivo Y19s 5G má mimo jiné certifikaci IP64, takže déšť nebude vadit, ale je jasné, že zde jde hlavně o cenu. Základní verze tohoto kousku vyjde v přepočtu přibližně na 2600 Kč, což by asi tak odpovídalo. Zřejmě se novinka co nevidět dostane na evropský trh.
Specifikace Vivo Y19s 5G
- displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, 90 Hz, LCD, až 700 nitů
- procesor: Dimensity 6300
- RAM: 4/6 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/128 GB eMMC 5.1 + microSD
- Android 15 + Funtouch OS 15
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní – 13 MPx
- 0,08 MPx
- přední – 5 MPx
- zadní – 13 MPx
- IP64
- 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 167,3 x 76,95 x 8,19 mm; 199 gramů
- baterie: 6000 mAh + 15W
Zdroj: gizmochina.com
