V prostředí, kde selhává tradiční mobilní síť – ať už v horách, na moři, v poušti nebo při přírodních katastrofách – je potřeba zařízení, na které se lze opravdu spolehnout. Blackview nyní přichází s revolučním modelem XPLORE 2 Satellite, který jako první odolný smartphone na světě podporuje obousměrné satelitní hlasové zprávy. Spojuje špičkové technologie s extrémní odolností a stává se nepostradatelným nástrojem pro profesionály i dobrodruhy.
Blackview XPLORE 2 Satellite: satelitní hlasová a textová komunikace bez omezení
Blackview XPLORE 2 Satellite využívá pokročilou GEO satelitní technologii vyvinutou ve spolupráci se společností Skylo. Díky ní umožňuje nejen odesílání a přijímání textových zpráv, ale také satelitní hlasové volání i sdílení přesné polohy. To vše bez potřeby speciální aplikace na straně příjemce.
Díky 120stupňovému satelitnímu vyhledávacímu úhlu a inteligentnímu asistovanému připojení se zrychluje vyhledání signálu až o 100 %. Služba funguje v 36 zemích a nabízí flexibilní cenové modely s možností platby za jednotlivé zprávy – již od 0,20 € – což je výrazně levnější než u konkurence. Nechybí ani SOS funkce s možností okamžitého odeslání nouzové zprávy s lokalizací.
Extrémní odolnost pro extrémní podmínky
Robustní konstrukce modelu XPLORE 2 splňuje nejpřísnější normy odolnosti IP68 a IP69K. Telefon přežije pád z výšky až šesti metrů, vydrží ponoření do vody na třicet minut a odolá i vysokotlaké vodě s teplotou 80 °C. Tělo telefonu je vyztuženo hliníkovo-titanovým rámem a displej chrání sklo Corning Gorilla Glass 5.
Zařízení funguje spolehlivě i v extrémních teplotách od -20 °C do 60 °C. K praktickému využití v terénu přispívají také vestavěná duální LED světla s výkonem 467 lumenů, ideální pro noční inspekce nebo záchranné akce.
AMOLED displej s vysokým jasem a šetrností k očím
Displej XPLORE 2 Satellite představuje kombinaci odolnosti a špičkové obrazové kvality. AMOLED panel o velikosti 6,73 palce nabízí rozlišení 3.2K, maximální jas 2600 nitů a široký barevný gamut DCI-P3, což zaručuje perfektní viditelnost i na přímém slunci nebo na sněhu.
Díky 1–120Hz LTPO obnovovací frekvenci se přizpůsobuje potřebám uživatele a optimalizuje spotřebu. Funkce Always-On Display zajišťuje přehled o důležitých informacích bez nutnosti odemykání. Certifikace TÜV SÜD a 1920Hz PWM stmívání výrazně snižují namáhání očí při dlouhodobém používání.
Profesionální fotoaparát pro denní i noční záběry
Systém fotoaparátů zahrnuje dva 50MP senzory od Samsungu a jeden 20MP snímač s nočním viděním od Sony. Díky optické a elektronické stabilizaci (OIS + EIS) je možné pořizovat ostré snímky i za pohybu nebo v náročných podmínkách.
Technologie Ultra HDR zvyšuje detaily až o 300 % a pokročilé zpracování obrazu umožňuje natáčení videí v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu s podporou HDR10+. Ve spojení s kvalitním displejem vzniká silný multimediální celek vhodný i pro profesionální použití.
Špičkový výkon s podporou 5G, WiFi 6E a eSIM
Telefon je vybaven čipsetem Dimensity 8300 vyráběným 4nm procesem s maximálním taktem 3,35 GHz a skóre přes 1,3 milionu bodů v benchmarku AnTuTu. Výkon je doplněn 16GB fyzické RAM, kterou lze softwarově rozšířit až na 48 GB, což umožňuje plynulý běh i více než dvou desítek náročných aplikací současně. Uvnitř telefonu je uložiště o kapacitě 1 TB typu UFS 4.0, rozšiřitelné až na 3 TB. Nechybí ani podpora sítí 5G, vysokorychlostní WiFi 6E a eSIM, která zajišťuje snadné přepínání operátorů a výrazné snížení roamingových nákladů.
Obří baterie s rychlým i reverzním nabíjením
Blackview XPLORE 2 Satellite disponuje baterií o kapacitě 20 000 mAh, což je největší baterie, jakou kdy značka do svých telefonů integrovala. Na jedno nabití zvládne až 36 hodin intenzivního používání nebo až 75 dní v pohotovostním režimu. Rychlonabíjení o výkonu 120 W doplní polovinu kapacity za pouhých 39 minut. Telefon podporuje také reverzní 10W nabíjení, takže jej lze využít jako powerbanku pro jiná zařízení.
Inteligentní asistent Doke AI 2.0 a čtyři kreativní nástroje
Srdcem softwarové výbavy je systém Doke AI 2.0, který využívá výkonné jazykové a generativní modely pro hlasové ovládání. Uživatelé tak mohou jednoduše aktivovat navigaci, odeslat nouzovou zprávu nebo ovládat fotoaparát. Čtyři exkluzivní aplikace – Hi Doki, ImageX, VidGen a Soundle – poskytují rozšířené možnosti pro práci, tvorbu i zábavu. Od odpovědí na otázky, přes úpravu fotografií a videí, až po generování hudby, Doke AI je přizpůsoben pro kreativní i profesionální využití.
Systém DokeOS 4.2 založený na Androidu 15
Operační systém DokeOS 4.2 vychází z Androidu 15 a přináší moderní rozhraní i praktické funkce. Mezi nejzajímavější patří Focus Mode pro soustředěnou práci, funkce Cold Room pro pozastavení nevyužívaných aplikací a EasyShare pro bleskový přenos souborů. Blackview garantuje tři roky systémových aktualizací, což zajišťuje dlouhodobou bezpečnost i kompatibilitu.
Cena, dostupnost a speciální sleva
Model Blackview XPLORE 2 Satellite je dostupný v předprodeji od 28. listopadu do 12. prosince 2025 za akční cenu 499,99 USD namísto běžných 729,99 USD. Při zadání promo kódu 0ZSAN5T7MEJ5 získají zákazníci navíc slevu 50 USD. Tento kód je platný až do 31. ledna 2026, takže se vyplatí neotálet. Vzhledem k výbavě, odolnosti a technologickým inovacím představuje tento telefon jednu z nejvýhodnějších nabídek na trhu.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
IKEA představuje novou kolekci Bluetooth reproduktorů ve spolupráci s designérkou Teklou Severin
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře