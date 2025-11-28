Android 17 přinese Universal Clipboard: Google kopíruje oblíbenou funkci z iOS

Android 17 přinese Universal Clipboard: Google kopíruje oblíbenou funkci z iOS
2025-11-28
#Android #Aplikace

Android 17 by mohl konečně přinést funkci, po které uživatelé Androidu dlouho touží. Google totiž vyvíjí tzv. Universal Clipboard – nástroj pro sdílení obsahu schránky mezi zařízeními, podobně jako to už roky umí iOS.

Kopírování mezi zařízeními? Konečně i na Androidu

Díky Universal Clipboard bude možné zkopírovat text, obrázek nebo odkaz na jednom zařízení a vložit jej na jiném – například z telefonu do tabletu nebo Chromebooku. Zatímco Apple tuto funkci nabízí už léta napříč iPhony, iPady a Macy, Android dosud žádné oficiální řešení neměl. Funkce se podle dostupných informací objeví v systému Android 17, který Google plánuje uvést v příštím roce.

V aktuálních verzích Androidu sice existuje schránka přes klávesnici Gboard, ale její sdílení mezi zařízeními je komplikované. Od Androidu 10 Google postupně omezoval přístup ke schránce kvůli ochraně soukromí. Jen výchozí klávesnice nebo právě aktivní aplikace může číst obsah schránky.





Od Androidu 13 se historie schránky automaticky maže po hodině a systém zobrazuje upozornění, pokud se k ní jiná aplikace pokusí přistoupit. Tato omezení sice zvyšují bezpečnost, ale zároveň znemožňují pohodlné sdílení mezi zařízeními bez zásahu uživatele.

Microsoft SwiftKey měl náskok

Zatímco Google zatím oficiální řešení nenabízí, Microsoft už dříve představil sdílení schránky mezi Androidem a Windows díky klávesnici SwiftKey. Některá zařízení to umí i bez ní, pokud mají předinstalované nástroje jako Windows Link.

Google nyní plánuje vlastní verzi sdílené schránky, která by mohla fungovat buď skrze Google Play Services, nebo u Pixel zařízení přímo přes aplikaci Pixel System Service. Třída s názvem UniversalClipboardManager, která se objevila v kódu posledních betaverzích Androidu, nasvědčuje tomu, že vývoj je v plném proudu.

Google stále víc připomíná Apple

Universal Clipboard není jediná funkce, kterou se Google inspiruje u Applu. Nedávno spustil funkci Quick Share jako odpověď na AirDrop. Ta nyní funguje napříč Android a iOS zařízeními. Další novinkou má být alternativa k Apple NameDrop, která umožní snadné sdílení kontaktů přiblížením dvou zařízení.

Zdroj: androidpolice.com

