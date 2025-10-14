Vivo Watch GT 2 jsou nové hodinky s měsíční vydrží

Zdroj: Vivo
Vivo se již pochlubilo svými novými top modely v kategorii mobilů a kromě toho jsme se dočkali i nových hodinek Vivo Watch GT 2. V tomto případě nabízí proprietární systém a není obsažen Wear OS od Googlu.
Vivo Watch GT 2 zapadnou do levnější kategorie, jelikož v přepočtu přijdou přibližně na 1500 Kč bez daně a dalších poplatků. Základem je zde displej s úhlopříčkou 2,07 palců s rozlišením 432 x 514 pixelů s maximálním jasem až 2400 nitů. Samozřejmě se jedná o AMOLED panel. Vivo neuvádí, jaký procesor se stará o výkon, ale bude nějaký modernější nebo lepší, jelikož Vivo Watch GT 2 budou i v eSIM verzi s podporou LTE.
Základní verze má baterii o kapacitě 695 mAh, což by mělo vystačit na 33 dnů používání za normálních okolností. Hodinky jsou vybaveny NFC pro placení a také mají integrované systémy GPS+GLONASS+GALILEO+Beidou. Samozřejmě se nabízí poměrně hodně senzorů pro sledování aktivit, kde nechybí měření tepu a okysličení krve.
Vivo hodně láká na AI funkce a možnosti, ale kromě toho mají přes sto sportovních režimů. Dá se předpokládat, že se tyto hodinky ve verzi s Bluetooth dostanou i na evropský trh, ale zatím nevíme, kdy se tak stane.
