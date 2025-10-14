Vivo Watch GT 2 jsou nové hodinky s měsíční vydrží

2025-10-14T22:00:52+02:00
• 14. 10. 2025#Příslušenství

Zdroj: Vivo

Vivo se již pochlubilo svými novými top modely v kategorii mobilů a kromě toho jsme se dočkali i nových hodinek Vivo Watch GT 2. V tomto případě nabízí proprietární systém a není obsažen Wear OS od Googlu.

Až jeden měsíc

Vivo Watch GT 2 zapadnou do levnější kategorie, jelikož v přepočtu přijdou přibližně na 1500 Kč bez daně a dalších poplatků. Základem je zde displej s úhlopříčkou 2,07 palců s rozlišením 432 x 514 pixelů s maximálním jasem až 2400 nitů. Samozřejmě se jedná o AMOLED panel. Vivo neuvádí, jaký procesor se stará o výkon, ale bude nějaký modernější nebo lepší, jelikož Vivo Watch GT 2 budou i v eSIM verzi s podporou LTE.

10011250 1758876556893 750x750png 750x750x 10011250 1758876533892 750x750png 750x750x

Zdroj: Vivo

Základní verze má baterii o kapacitě 695 mAh, což by mělo vystačit na 33 dnů používání za normálních okolností. Hodinky jsou vybaveny NFC pro placení a také mají integrované systémy  GPS+GLONASS+GALILEO+Beidou. Samozřejmě se nabízí poměrně hodně senzorů pro sledování aktivit, kde nechybí měření tepu a okysličení krve.

Vivo hodně láká na AI funkce a možnosti, ale kromě toho mají přes sto sportovních režimů. Dá se předpokládat, že se tyto hodinky ve verzi s Bluetooth dostanou i na evropský trh, ale zatím nevíme, kdy se tak stane.

Zdroj: fonearena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

