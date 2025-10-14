Vivo Pad5e je tenký tablet střední třídy

Zdroj: Vivo
Trh s tablety je lehce v útlumu a moc novinek na něm není, ale dnes jsme se dočkali relativně zajímavého kousku Vivo Pad5e, který zapadne do střední třídy.
Tenký základ
Vivo Pad5e není rozhodně top model, o čemž svědčí například použitá procesor Snapdragon 8s Gen 3. Sice je to dobrý procesor, ale novinka to není. Současně je displej typu LCD a jeho maximální jas je jen 900 nitů, což je dnes spíše podprůměrná hodnota. Vivo Pad5e je k dispozici ještě ve verzi se speciální úpravou, která redukuje odlesky.
Fotografická výbava je velmi základní. Vivo Pad5e se pyšní čtyřmi reproduktory a navíc se společnost chlubí ještě tenkostí, která je nastavena na hodnotě 6,62 mm, což je skutečně málo. I tak má tablet v útrobách baterii o kapacitě 10 000 mAh s podporou 44W nabíjení. Firma si nechala záležet ještě na odvodu tepla, čímž naráží na lepší dlouhodobé hraní her.
Vivo Pad5e má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 5 900 Kč u základní verze. Cena je bez daně a poplatků, takže v Česku nebo v Evropě bude vyšší. Předpokládáme, že se bude pohybovat kolem 7 700 Kč. Kdy se dostane na evropský trh, zatím nevíme.
Specifikace Vivo Pad5e
- displej: 12,05 palců, 2800×1968 pixelů (2.8K), LCD, 16:10, 144Hz, až 900 nitů
- procesor: Snapdragon 8s Gen 3
- 8/12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 128 GB (UFS 3.1), 256/512 GB (UFS 4.1)
- Android 15 + OriginOS 5 for tablet
- Foťáky:
- zadní – 8 MPx
- přední – 5 MPx
- USB Type-C audio, 4 reproduktory
- Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, USB Type-C
- rozměry: 266,43 × 192 × 6,62 mm; 584 gramů
- baterie: 10 000 mAh + 44 W
Zdroj: fonearena.com
