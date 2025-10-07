Vivo V60e je novinka s pořádnou baterií a dobrou odolností

Není to tak dávno, co jsme se dočkali od společnosti Vivo několika kousků v rámci série V, například Vivo V60 Lite a Vivo V60 Lite 4G. Nyní zde máme pokračování v podobě Vivo V60e. Tento model v některých ohledech navrch.

Více megapixelů

Dá se říci, že Vivo V60e vychází z modelu Vivo V60 Lite v 5G verzi. Je zde tedy stejná kapacita baterie, tedy 6500 mAh, ale samotné tělo je o něco tenčí. I displej se zdá být stejný a na procesor se vůbec nesáhlo. O výkon se stará Dimensity 7360 Turbo. Všimli jsme si ale, že úložiště je o něco pomalejší, respektive používá starší technologii.

gsmarena 001 (1) 1200x975x

Zdroj: Vivo

Hodně změn se odehrálo u foťáku. Ta nejviditelnější je u hlavního senzoru, který má nově 200MPx rozlišení a také dostal optickou stabilizaci obrazu. I přední foťák má více megapixelů, konkrétně 50 MPx. Další změna ve specifikacích se týká odolnosti. Zatímco předchozí modely byly jen částečně, zde je již certifikace IP69, takže Vivo V60e odolá i vodě o vyšším tlaku a teplotě.

Celkově se tedy jedná o vybavenější kousek, byť se nenabízí nějaké dramatické změny. Vivo V60e má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 7 000 Kč, což není špatná cena na takovou výbavou.

Specifikace Vivo V60e

  • displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1900 nitů
  • procesor: Dimensity 7360 Turbo
  • RAM: 8/12 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
  • Android 15 + FuntouchOS 15
  • Foťáky:
    • zadní – 200 MPx, OIS
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 50 MPx
  • IP68, IP69
  • stereo
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • 5G, WiFi 6, BLuetooth 5.4, GPS, NFC, GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS
  • rozměry: 163,53 x 76,96 x 7,49 mm; 190 gramů
  • baterie: 6500 mAh + 90W

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com

