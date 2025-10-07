Vivo V60e je novinka s pořádnou baterií a dobrou odolností

Zdroj: Vivo
Není to tak dávno, co jsme se dočkali od společnosti Vivo několika kousků v rámci série V, například Vivo V60 Lite a Vivo V60 Lite 4G. Nyní zde máme pokračování v podobě Vivo V60e. Tento model v některých ohledech navrch.
Více megapixelů
Dá se říci, že Vivo V60e vychází z modelu Vivo V60 Lite v 5G verzi. Je zde tedy stejná kapacita baterie, tedy 6500 mAh, ale samotné tělo je o něco tenčí. I displej se zdá být stejný a na procesor se vůbec nesáhlo. O výkon se stará Dimensity 7360 Turbo. Všimli jsme si ale, že úložiště je o něco pomalejší, respektive používá starší technologii.
Hodně změn se odehrálo u foťáku. Ta nejviditelnější je u hlavního senzoru, který má nově 200MPx rozlišení a také dostal optickou stabilizaci obrazu. I přední foťák má více megapixelů, konkrétně 50 MPx. Další změna ve specifikacích se týká odolnosti. Zatímco předchozí modely byly jen částečně, zde je již certifikace IP69, takže Vivo V60e odolá i vodě o vyšším tlaku a teplotě.
Celkově se tedy jedná o vybavenější kousek, byť se nenabízí nějaké dramatické změny. Vivo V60e má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 7 000 Kč, což není špatná cena na takovou výbavou.
Specifikace Vivo V60e
- displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1900 nitů
- procesor: Dimensity 7360 Turbo
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Android 15 + FuntouchOS 15
- Foťáky:
- zadní – 200 MPx, OIS
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 50 MPx
- IP68, IP69
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- 5G, WiFi 6, BLuetooth 5.4, GPS, NFC, GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS
- rozměry: 163,53 x 76,96 x 7,49 mm; 190 gramů
- baterie: 6500 mAh + 90W
