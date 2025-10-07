Tesla představila nový Model 3 a Model Y Standard

Zdroj: Tesla
Dlouho očekávaný „levný“ elektromobil konečně dorazil. Kalifornská automobilka si pro nás však připravila rovnou dva. Nový Model 3 a Model Y Standard přichází na trh s nízkou cenou, která si však vyžádala řadu kompromisů. Co všechno o nových vozech víme?
Levné elektromobily od Tesly právě dorazily
Po dlouhém napínání svých zákazníků Tesla konečně představila očekávaný elektromobil s dostupnou cenovkou. Nakonec jsme se však dočkali přímo dvou nových elektromobilů, kterými jsou Tesla Model 3 Standard a Tesla Model Y Standard.
Nová Tesla Model Y Standard přichází na trh s dojezdem až 517 kilometrů, zrychlením z nuly na sto za 6,8 sekundy a cenou 39 990 dolarů (cenu známe zatím pouze pro americký trh, v přepočtu asi 836 tisíc korun). Již na první pohled si jde všimnout, že Modelu Y Standard chybí přední světelná lišta i zadní reflektivní panel. Rovněž disky kol se dočkaly přepracování a kola sama o sobě se také „zmenšila“ na 18palců.
V interiéru vozu chybí například reproduktory, má jich pouze 7 (ostatní Modely Y mají 15), dále zmizelo rádio a zadní obrazovka. Změnil se však i design středové konzole, zmizelo ambientní osvětlení a volant se dá nyní nastavovat pouze manuálně. Sedačky u Modelu Y kombinují kůži a látku. Vozu pak chybí HEPA filtr částic. Druhá řada sedaček ztratila elektrické ovládání a první zase odvětrávání. Zrcátka lze rovněž nyní nastavovat jen manuálně, podvozek, zdá se, ztratí trochu komfortu a chybí rovněž držení v pruzích a panoramatická střecha, přičemž se údajně zmenšil i přední kufr.
Tesla Model 3 Standard pak nabídne stejný dojezd až 517 kilometrů, zrychlení z nuly na sto za 5,8 sekundy a cenu 36 990 dolarů (zhruba 773 tisíc korun českých). Její změny jsou až na exteriér téměř totožné jako u Modelu Y Standard. Jsou jimi menší počet reproduktorů, absence rádia a ambientního osvětlení, manuální polohování volantu, přední sedačky bez odvětrávání a ty zadní bez topení. Dále také horší komfort jízdy způsobený změnami v podvozku a absence řízení v pruzích. Naopak ale Model 3 Standard dostává přední kameru a vrací se i páčka směrovek.
V tuto chvíli bohužel nevíme, kdy má začít výroba ani první dodávky. Otázkou však je nyní hlavně to, zda se tyto nové modely vůbec dostanou i k nám do Evropy.
Vivo V60e je novinka s pořádnou baterií a dobrou odolností
