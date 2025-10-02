Vivo V60 Lite přichází v upravené 4G verzi

Zdroj: Vivo
Nedávno jsme vás informovali o mobilu Vivo V60 Lite, který láká na 6500mAh baterii. Jedná se o 5G model, ale věděli jsme, že dorazí ještě jedna verze. Nyní zde máme tedy pokračování v podobě Vivo V60 Lite 4G.
Pár změn
Tím, že se jedná o 4G verzi, tak je jasné, že se odehrálo několik změn. Nejsou nějak viditelné, tedy ne na první pohled. Základem je zde výměna procesoru za Snapdragon 685 jen s podporou LTE. S tím asi souvisí i změna úložiště. Velikost zůstala na hodnotě 256GB, ale samotná technologie je o něco starší.
Displej zůstal nezměněn stejně jako fotografická výbava. Na zádech je tedy sestava 50+8 MPx a přední strana má 32MPx senzor. Baterie má stále 6500 mAh, přičemž tloušťka mobilu je pod osm milimetrů. Co se týče konektivity, tak vidíme další změnu u Bluetooth, kde již není verze 5.4 ale starší 5.0.
Vivo V60 Lite 4G si zachovává odolnost, což garantují certifikace IP65 a MIL-STD 810H. Co se týče ceny, vychází přibližně po přepočtu na 10 900 Kč. To je relativně vysoká suma, ale pokud k nám zamíří, dá se očekávat nižší.
Specifikace Vivo V60 Lite 4G
- displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1800 nitů
- procesor: Snapdragon 685
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 256 GB UFS 2.2
- Android 15 + FuntouchOS 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx
- IP65, MIL-STD 810H
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- 4G, WiFi 6, BLuetooth 5.0, GPS, NFC, GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS
- rozměry: 163,77 x 76,28 x 7,69 mm; 194 gramů
- baterie: 6500 mAh + 90W
Zdroj: gsmarena.com
