Vivo V60 Lite přichází v upravené 4G verzi
2025-10-02T13:37:20+02:00
• 2. 10. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Vivo

Nedávno jsme vás informovali o mobilu Vivo V60 Lite, který láká na 6500mAh baterii. Jedná se o 5G model, ale věděli jsme, že dorazí ještě jedna verze. Nyní zde máme tedy pokračování v podobě Vivo V60 Lite 4G.

Pár změn

Tím, že se jedná o 4G verzi, tak je jasné, že se odehrálo několik změn. Nejsou nějak viditelné, tedy ne na první pohled. Základem je zde výměna procesoru za Snapdragon 685 jen s podporou LTE. S tím asi souvisí i změna úložiště. Velikost zůstala na hodnotě 256GB, ale samotná technologie je o něco starší.

pc1 1681x1345x

Zdroj: Vivo

Displej zůstal nezměněn stejně jako fotografická výbava. Na zádech je tedy sestava 50+8 MPx a přední strana má 32MPx senzor. Baterie má stále 6500 mAh, přičemž tloušťka mobilu je pod osm milimetrů. Co se týče konektivity, tak vidíme další změnu u Bluetooth, kde již není verze 5.4 ale starší 5.0.

Vivo V60 Lite 4G si zachovává odolnost, což garantují certifikace IP65 a MIL-STD 810H. Co se týče ceny, vychází přibližně po přepočtu na 10 900 Kč. To je relativně vysoká suma, ale pokud k nám zamíří, dá se očekávat nižší.

Specifikace Vivo V60 Lite 4G

  • displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1800 nitů
  • procesor: Snapdragon 685
  • RAM: 8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 256 GB UFS 2.2
  • Android 15 + FuntouchOS 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 32 MPx
  • IP65, MIL-STD 810H
  • stereo
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • 4G, WiFi 6, BLuetooth 5.0, GPS, NFC, GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS
  • rozměry: 163,77 x 76,28 x 7,69 mm; 194 gramů
  • baterie: 6500 mAh + 90W

Zdroj: gsmarena.com

